Из-за аномально теплой зимы в феврале появились подснежники

Из-за продолжительной оттепели на проталинах, которые хорошо прогреваются солнышком, показались первые подснежники. Снять первоцветы на видео удалось жителю Вязников. Игорь Федотов часто подмечает интересные природные явления. На этот раз он смонтировал клип о том, как 20 февраля в его родном городе была по-настоящему апрельская погода. Что интересно, температура воздуха в этот день поднималась до плюс семи градусов. Солнечным настроением Игорь поделился с подписчиками популярного паблика.





Специалисты говорят, аномально теплая зима разбудила первоцветы не в свое время. Для сравнения, в прошлом году подснежники появились только в середине марта. На этот раз цветы радуют нас на четыре недели раньше обычного срока.

— В конце февраля мы видим, как из почвы прорастают подснежники. Это крайне рано для нашей средней полосы. Зима была малоснежная и теплая. Поэтому растительный и животный мир очень рано начинает оживать, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник кафедры биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков, — Это аномалия. Уже набухают и распускаются почки. Явление это очень интересное. Будем надеяться, что сильных морозов не будет больше. И животный и растительный мир не пострадают.

Экологи отмечают, что у подснежников короткий период вегетации.

Первоцветы появляются, как только пригреет солнышко и быстро пропадают. Поэтому люди не всегда успевают их заметить. Кстати, не все знают, что многие первоцветы находятся на грани исчезновения, и поэтому специалисты просят не рвать, а тем более не продавать первые весенние цветы.

Если желание сорвать букетик подснежников большое, то стоит вспомнить об административной ответственности за их уничтожение. Для физических лиц штраф составит до 5 тысяч рублей. Возместить урон придется и природе. За каждое нежное растение такса 300 рублей. А если с букетом подснежников заметят на рынке, то расценки увеличатся в три раза.

Ранее «Призыв» сообщал, что аномально теплая зима пробудила и клещей.

Полина Тарбеева

Фото и видео Игоря Федотова