Испытание ЕГЭ ожидает более 6 тысяч выпускников

Жаркая пора экзаменов уже не за горами. В этом году заявления на участие в государственной итоговой аттестации подали 6185 человек. 5709 из них — выпускники текущего года. С 20 марта по 13 апреля пройдёт досрочный этап единого государственного экзамена, основной этап намечен на 25 мая – 29 июня. Первые испытания – экзамены по географии, литературе, ИКТ и информатике. Два обязательных предмета (русский язык и математику) школьники будут сдавать 28 мая и 1 июня соответственно, сообщает департамент образования администрации области.

Пока же поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ смогут родители выпускников.

В Год памяти и славы родители впервые за время проведения акции проверят свои знания по истории. Сдать экзамен можно будет с 17 февраля на базе школ № 2, 7, 10, 25, 36, 39, а также гимназий № 3, 23, 35 и лицея № 14. Подробную информацию можно узнать непосредственно в образовательных учреждениях. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 2020 году состоится в четвёртый раз.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские школы открыли запись для будущих первоклассников. В образовательное учреждение необходимо обратиться со свидетельством о рождении ребенка и паспортом одного из родителей.

Ольга Ефремова

Фото: kursy-po-russkomu.ru