Имущество свинокомплекса в Лесном арестовали приставы

Судебные приставы на основании решения суда арестовали имущество ЗАО по свиноводству «Владимирское». Арест наложен на земельный участок площадью 976 кв. метров на сумму 6 миллионов рублей и павильон «Ягодка» площадью 229,5 кв. метров на сумму 3 миллиона рублей. Причиной послужили накопленные долги. Свинокомплекс задолжал свыше 76 миллионов рублей, 23 миллиона из которых — поставщику электроэнергии ООО «Энергосбыт Волга».

С января 2019 года судебные приставы несколько раз накладывали арест на движимое и недвижимое имущество комплекса: здание столовой, карантинник для скота, модульную стоянку, здание прачечной, стоянку с пунктом технического обслуживания, производственный корпус.

Предприятие накопило многомиллионный долг.

В феврале этого года на предприятии запущена процедура наблюдения, по завершении которой должник будет признан банкротом. Конкурсный управляющий реализует имущество. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженностей.

Ранее «Призыв» сообщал, что свинина от местных производителей окончательна исчезла с прилавков Владимирской области. Крупных хозяйств нет, а на частных подворьях осталось всего две тысячи поросят.

Ольга Ефремова

Фото: m.1777.ru