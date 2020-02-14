Грядет новый передел рынка пассажирских перевозок

Новый передел рынка пригородных и междугородних перевозок готовится во Владимирской области. С 1 марта компания «ЕвроТрансВладимир», входящая в группу предприятий Дмитрия Биганова, уходит еще с трех пригородных маршрутов № 101 (Владимир-Лыково), № 109 (Владимир-Овчухи), № 141 (Владимир-Чеково), а также четырех междугородних № 503 (Владимир-Муром), № 507 (Владимир-Гусь-Хрустальный), № 509 (Владимир-Андреево) и № 513 (Владимир-Вязники).

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства области решили радикально изменить схему. Объединяется три междугородных маршрута до Вязников. Остается один — № 513. Все буквы а, б и в отменяются. Полностью ликвидируют маршрут № 509 «Владимир — Андреево». В качестве альтернативы жителям предлагают маршрут с пересадками. Сначала доехать до Судогды, а потом оттуда в Андреево. Не ближний свет. Кроме того, пользоваться придется маршрутом № 117 «Владимир-Судогда», на котором крупногабаритные автобусы заменили на 18-местные «ПАЗики».

Сокращение маршрутов и рейсов назвали оптимизацией.

Такой передел рынка пассажирских перевозок удивляет всех. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов на днях сообщил «Призыву», что на все маршруты, от которых откажется «БигАвтоТранс» с 1 марта, найдены перевозчики. Сбоев в работе не будет. Более того, чиновник заверил, что маломестных «ПАЗиков» для судогодцев хватает. Похоже, никто не учел, что скоро прибавятся жители Андреево.

— Для контроля за пассажирооборотом перевозчик запускает в автобусах безналичную систему оплаты проезда. Также в салонах появятся камеры со стороны водителя и пассажиров. Если автобусов хватать не будет, то добавим еще один. Будут ездить по два, — заявил Алексей Косилов.

Также в департаменте дорожного хозяйства решили, что объединят двух перевозчиков на пригородном маршруте № 157 «Владимир — Мордыш». И судя по всему, на этот раз региональные власти останавливаться не будут.

Как «Призыв» сообщал ранее, госпредприятие «Владимирский автовокзал» приступило к реализации мероприятий, которые приведут к сокращению убытков и оздоровлению рынка перевозок. Хотя для большинства пассажиров, довольных до Нового года уровнем обслуживания , остается загадкой, чем же он болен.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»