Грабители вытащили больше миллиона рублей из банкомата

Неизвестные грабители вскрыли банкомат, расположенных в одном из сетевых магазинов Гусь-Хрустального района. Это произошло 31 января. По данным телеграм-канала «Жизнь мента», который первым сообщил о произошедшем, из автомата для приема и выдачи денег было похищено один миллион триста тысяч рублей.

— Трое пареньков в масках аккуратненько вскрыли банкомат, находящийся в холле магазина, и тиснули больше 1 миллиона трехсот тысяч рублей. Этот город уже не остановить, — сообщил телеграм-канал.

Как молодым людям удалось вскрыть банкомат, пока не разглашается. Правоохранительные органы подтвердили «Призыву» факт ограбления, но воздержались от того, чтобы озвучивать подробности произошедшего. Известно только, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Поступало сообщение о хищении денежных средств из банкомата в одном из сетевых магазинов в Гусь- Хрустальном районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД.

Время от времени расположенные в супермаркетах и на улицах банкоматы пытаются вскрыть. Грабителей привлекают деньги, которые кажутся легкой добычей. Так, в областном центре два года автомат для выдачи наличных средств пытались даже взорвать с помощью баллончика с газом. Тогда инцидент попал на видео и стал широко известен. Но унести деньги из банкомата злоумышленнику не удалось.

Ранее «Призыв» сообщал, что грабитель с оружием ворвался в банк во Владимире.

Полина Тарбеева

Фото: reporter34.ru