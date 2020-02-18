Готовы документы для сноса четырех домов на Рпенском проезде

Жители четырех частных жилых домов, расположенных в зоне строительства Рпенского проезда во Владимире, не получали ни одного документа о готовящемся сносе их собственности. Более того, никто из чиновников не вел с ними бесед и не приглашал на встречи. Документы об изъятии домов и участков опубликованы на сайте мэрии 3 февраля. Уведомления должны были вручить в течение 10 дней. Журналисты «Призыва» встретились с жителями домов № 2, 4, 10 по Рпенскому проезду и дома № 40 по улице Погодина.

Юлия и Альберт, жители дома № 40 по улице Погодина:

Никаких документов не приходило еще. Знали, что наш последний дом попадает в зону дороги. Давно говорили, что идет под снос.

Мы не готовы и не хотели переезжать. Но от нас мало что зависит.

Видели, что предлагали приходить с документами на собственность. Сами еще не оценивали.



Согласно документации, опубликованной на сайте мэрии, под изъятие попадают как земли, так и дома. У собственников в среднем по 6 соток и дома площадью по 60-65 квадратных метров. Земельный участок могут предложить другой, альтернативный, а за дом должны выплатить компенсацию. Сумму определит независимая оценка. Организацию будут выбирать по торгам. Сами же жильцы пока не оценивали свои жилища.

Жители Рпенского проезда:

Я вот за снос, но что я буду с этого иметь. Половина построек не зарегистрирована.

У нас благоустроенное жилье, хотела бы вернуть те средства, которые потратили пять лет назад на покупку дома. Сын пойдет документы в администрацию отнесет.

Всего под снос пойдут 10 жилых домов. Жители Рпенского проезда и улицы Погодина вообще очень настороженно общаются с посторонними людьми. Проезды у них здесь глухие, чужие не заглядывают. Одни за ворота не выходят, другие лиц не показывают. Все еще надеются, что вопрос со строительством Рпенского проезда отложат.

Вокруг частных жилых домов стоят гаражи, как капитальные, кирпичные, так и металлические. Последние массово сносят. Они стоят на муниципальной земле. Все двери оставшихся конструкций обвешаны объявлениями о сроках сноса и освобождения участков. От снесенных остались груды мусора. Печальное зрелище. Но в мэрии заверили, что благоустройство освобожденных территорий запланировано. Правда, когда строители непосредственно выйдут на объект.

Как «Призыв» сообщал ранее, Рпенский проезд начнут строить в 2020 году. Это будет четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью до 90 км в час.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»