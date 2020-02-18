Гонконгский грипп нагрянул во Владимирскую область

За минувшую неделю во Владимирской области зафиксирован сразу 41 случай гриппа. Среди них 16 случаев свиного гриппа АH1N1 (2009), 23 — гриппа В и впервые в этом сезоне – два случая гонконгского гриппа. Все они подтверждены лабораторно. Также по региону циркулируют аденовирусная инфекция и парагрипп. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что циркулирующие вирусы гриппа входили в состав вакцин.

У всех, кто сделал прививку, но заболел, грипп протекает легко, сообщают медики.

Всего же за прошедшую неделю зарегистрировано 14 436 случаев острых респираторных вирусных инфекций, среди заболевших 9 240 детей. Эпидпорог в регионе превышен на 40%. Больше всего заболевших зарегистрировано во Владимире, а также Собинском и Кольчугинском районах.

Из-за вирусов на минувшей неделе полностью приостановлен учебный процесс в 37 группах 31 детского сада и в 105 классах 42 школ. Полностью были закрыты 6 школ. На текущей неделе школьники находятся на каникулах.

Ранее «Призыв» сообщал, что врачи владимирского Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи помогли разработать свод правил защиты от распространения опасных респираторных заболеваний, в том числе коронавируса.

Ольга Ефремова

Фото: sunhome.ru