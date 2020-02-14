Главным по социальной политике назначен Сергей Шевченко

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области, курирующего социальный блок, назначен Сергей Шевченко. Сегодня глава региона Владимир Сипягин официально представил его коллегам. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова в своем Телеграм-канале.

Ранее Сергей Шевченко победил в конкурсе на должность первого вице-губернатора. Среди 21 кандидата его признали самым опытным в сфере государственного управления. Сергей Шевченко приехал из Нижегородской области, где трудился главным советником губернатора.

Новый врио первого вице-губернатора сменил Марину Чекунову.

Ранее «Призыв» сообщал, что курирующая социальный блок ровно год Марина Чекунова написала заявление об увольнении по собственному желанию в начале декабря прошлого года и уехала в Москву.

Ольга Ефремова

Фото из телеграм-канала Ольги Петровой