Главного врача больницы скорой помощи взяли под стражу

Главного врача больницы скрой помощи взяли под стражу. По информации регионального следственного комитета, Евгения Яскина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении медика возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под домашним арестом. Об этом перед судом ходатайствовало следствие.

Следователем по особо важным делам СУ СК России совместно с оперативными службами УФСБ установлено, что руководитель медицинского учреждения за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования получил взятку в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СК СУ по Владимирской области.

Задержание Евгения Яскина — не первый скандал в «Красном кресте».

Десять дней назад стало известно, что под домашний арест заключен заместитель главврача Владимирской больницы скорой помощи. Такую меру пресечения для Александра Певунова избрал Октябрьский районный суд Владимира. Органами предварительного следствия Певунов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 1,1 миллиона рублей заместитель главврача, по версии правоохранителей, получил в июле прошлого года. За эти деньги Певунов пообещал посодействовать с заключением двух госконтрактов на поставку рентген оборудования, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Ранее «Призыв» сообщал об уголовных делах, возбужденных в отношении бывшего главврача областной клинической больницы. Любовь Быкова обвиняется в растрате 20 миллионов бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение» на покупку томографа. Также ее обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей от коммерческих структур, участвующих в конкурсах на поставку медоборудования и услуг для нужд клиники.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»