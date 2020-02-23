Фельдшеры скорой помощи жалуются на острую нехватку кадров

Удвоенные вызовы прекратились, но многие проблемы станции скорой помощи во Владимире до сих пор не решены. На днях прошла встреча фельдшеров с руководством департамента здравоохранения и депутатами регионального парламента. В этот раз о ситуацию на «скорой» отчитывался не главный врач, а его заместитель – Георгий Жуков. Сам Сергей Кулибаба ушел на больничный. Его подчиненные продолжают жаловаться на условия труда. Атмосфера в медучреждении царит удручающая. По словам самих фельдшеров, сказывается острая нехватка кадров.

— Здесь проблема не в самих службах ССМП. Здесь проблема в жутком кадровом голоде на «скорой», — рассказала «Призыву» фельдшер Василиса Коновалова. — Сказали, что была заявка на двух фельдшеров. Это же смешно! Чистая математика: сейчас работают около 10 бригад (для ровного счета) в трех основных сменах. Это по 20 фельдшеров в смену, а их нужно 72 в смену. Дальше посчитать несложно. Диспетчеров тоже мало: 5 человек на 400 вызовов это нехорошо. Попробуйте 80 звонков за сутки принять! Учитывая то, что некоторые люди по несколько раз перезванивают, и мы сами постоянно звоним в диспетчерскую что-то уточнить.

Вместо положенных 35 бригад «скорой» во Владимире работает только 10.

Напомним, что лихорадить владимирскую станцию скорой помощи начало ещё осенью прошлого года. Медики пожаловались на значительное сокращение заработной платы, а водители на ужасное состояние служебного транспорта. Некоторые кареты «скорой» им приходилось ремонтировать за свой счет. С того момента началась череда увольнений. А в феврале этого года медики столкнулись с новыми неприятностями. Они стали получать по несколько вызовов одновременно. Их очередность должны были определять сами фельдшеры. После их обращения в прокуратуру удвоенные вызовы прекратились.

За ситуацией со станцией скорой помощи всё это время следят, в том числе, и депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Они констатировали, что часть заявленных пунктов (из 30) по улучшению условий на ССМП начали выполняться. Например, готовится новый коллективный трудовой договор с обоснованием распределения всех стимулирующих и компенсационных выплат. Фельдшерам были озвучены планы о том, что к 2021 году облздрав собирается всё-таки создавать единую диспетчерскую службу на базе ССМП. На юго-западе города идет проектирование новой подстанции. Но медики и народные избранники не услышали главного – как будет решаться проблема с кадрами и автомобильным парком.

— Мы видим фатальный дефицит кадров — вместо положенных на город 35 бригад работает только 10. Но при этом в департаменте здравоохранения нам говорят, что от скорой помощи поступила заявка только на двух фельдшеров. Мы видим, что программное обеспечение планшетов, на которых приходится работать медикам «скорой», не выдерживает никакой критики, поставщики явно схалтурили. Но при этом юристы «скорой» выставили подрядчику неустойку в 2,2 млн. рублей, ничего не получили и продолжают чего-то ждать. А где иски в суд, где работа юристов? Вроде бы начали подбирать новую программу, но такое ощущение, что снова как-то вслепую: людям — тем, кому на ней работать — ничего не показали, не обсудили, не спросили их мнения. Большинство проблем решить можно. Но для этого надо разговаривать с людьми, слушать и слышать коллектив. А этого желания и этой способности, к сожалению, у нынешней администрации учреждения я так и не увидел, — пришел к выводу председатель комитета по социальной политике и член рабочей группы по «скорой» Сергей Бирюков.

«Призыв» также продолжит следить за ситуацией на владимирской станции скорой помощи. Ранее мы сообщали, что на мужчину, напавшего на двух девушек-фельдшеров завели уголовное дело.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»