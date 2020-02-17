Фастфуд побеждает: как изменилось питание за 50 лет

Первое, второе и компот против быстрого перекуса на бегу в точке фастфуда. Актуален ли сегодня полный обед из советского прошлого? Почему с каждым годом толстых людей становится все больше? Чем заменить шоколад и вафли в меню ребенка и как правильно выбирать продукты для семейного стола? Все эти насущные вопросы мы обсудили с главным внештатным диетологом департамента здравоохранения Владимирской области Татьяной Миславской. Итак, как же изменилось наше питание за последние 50 лет, позитивны ли эти изменения?

Толстых меньше не стало

Раньше по меню можно было сказать, что у человека — праздник или будни. Сегодня копченая колбаса, сыр, салаты, мясо (причем колбаса и сосиски доминируют), сладкое присутствуют на столе каждый день. Да и Росстат уверяет, что питаться мы стали лучше:

Из приведенных в таблице данных видно, что мы стали намного меньше есть картофеля. Потребление фруктов и ягод, наоборот, выросло вдвое. Стали употреблять в пищу больше рыбы и морепродуктов. При этом хлеба, круп и макарон мы едим почти столько же, сколько и раньше. То же самое с яйцами, сахаром и пирожными. А вот потребление молочных продуктов значительно снизилось.

Но толстых людей меньше не стало, наоборот, прибавилось. С чем это связано? Татьяна Миславская считает, что причина в том, что нарушены три основных закона диетологии:

Во-первых, количество энергии, поступающей в организм, должно соответствовать расходу. Но многие едят больше, чем расходуют.

Во-вторых, в бешеном ритме жизни (и это не только в России, но и во всем мире) люди забывают про полноценный завтрак, перекусывают, иногда не обедают, а ужин у них плотный и поздний. В итоге все это отражается на талии и здоровье.

И, в-третьих, люди не соблюдают питьевой режим, а их рацион не соответствует грамотному расчету БЖУК (белков-жиров-углеводов-калорий).

Манка не так уж и полезна

То, что было актуально в питании 20-30 лет назад, сейчас уже не работает. Взгляд на многие продукты просто меняется. Например, манка когда-то считалась очень полезной. С манной каши в Советском Союзе начиналось утро миллионов детей и взрослых. Некоторые родители от души добавляли в кашу не только молоко и масло, но и сливки с сахаром.

Сегодня манная каша считается не самой хорошей едой, особенно для детей. Да, с одной стороны, манка на 70% состоит из крахмала, в ней много белков, различных витаминов и минеральных веществ. Манка быстро готовится, поэтому все микроэлементы, содержащиеся в ней, сохраняются. Но в манной каше много глютена, который может вызвать пищевую аллергию. Большое содержание крахмала детскому организму тоже не полезно: желудок ребёнка не готов переваривать крахмальные углеводы.

Совсем недавно яйца, а точнее желток, считались вредными, так как в них много холестерина. И до сих пор в американских магазинах, да и в российских, продается омлетная смесь без желтков.

Ученые развенчали миф плохого холестерина и доказали, что яйца, если на них нет аллергии у человека, весьма полезны.

Лет 10-15 назад были популярны обезжиренные молочные продукты, их рекламировали в связке фитнес-здоровье-красота. Сегодня диетологи не рекомендуют их употреблять. При недостаточном количестве жиров в рационе организм начинает откладывать про запас все липиды, поступающие с пищей. Специалисты Американской ассоциации диетологов и британского Центра питания Шеффилдского университета провели ряд исследований, в ходе которых было доказано, что присутствие обезжиренных продуктов в ежедневном рационе нарушает обмен веществ, может стать причиной депрессии и чрезмерной раздражительности.

Все, кроме выпечки

Актуальны ли сегодня на обед комплекс из салата, супа, второго, компота и булочки? Татьяна Миславская считает, что да, актуально все, кроме выпечки. И булочки, к примеру, даже исключены из меню пациентов, которые лежат на лечении в ковровской больнице, где диетолог работает.

— Больные сначала возмущались, когда мы убрали выпечку из меню, но потом привыкли. А вот супы, щи, борщи, супы-пюре в рационе очень полезны всем: и детям, и взрослым. Мы живем в северном полушарии, нам необходимы согревающие блюда. Каши (медленные углеводы) также должны быть в меню.

Фастфуд не должен быть системой

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2016 году 41 000 000 детей (18%) от 5 до 18 лет в мире уже страдали ожирением, 340 000 000 детей имели избыточный вес. А вот в 1975 году детей с ожирением было всего 4% в мире. Во многих странах наблюдается стремительное распространение ожирения даже среди младенцев и детей младше 5 лет.

В России сегодня от 15% до 20% детей и подростков излишне упитаны, еще 5-10% страдают от ожирения. Примерно так же дела обстоят и в Европе. Почему? Что изменилось в питании детей? Отчет прост. Как и у взрослых, в рационе российских детей появилось много фастфуда и сладостей. Колбаса, сосиски постоянно присутствует в рационе у 38% детей до 6 лет и у 51% детей в возрасте 12–13 лет.

Фастфудом в России постоянно питается каждый пятый взрослый и ребенок.

Исследование показали: у дошкольников, которые принимают пищу вместе со взрослыми, достаточно спят и ограничивают время просмотра телевизора, в два раза реже развивается ожирение по сравнению с детьми, которые не придерживаются распорядка дня. Длительное недосыпание в младшем возрасте прямо влияет на увеличение веса.

Но самое главное, по мнению Татьяны Миславской, причина лишнего веса – отсутствие движения, дети перестали гулять:

— Получаемые калории не успевают сгорать. Дети часами сидят за компьютером, перед телевизором. До школы и обратно их возят родители. А раньше как было: уроки выучил и на улицу бегать, прыгать, играть часа 3-4.

Гуляйте чаще с детьми! Отправляйте их с друзьями на прогулку. Запишите ребенка в спортивную секцию. Статистика печальна: лишний вес обнаруживается у 40,3% детей, не занятых в спортивных секциях, и у 21% ребят, живущих в районе, далеко расположенном от парка.

Лично я не против фастфуда. Его иногда можно позволить себе и своим детям, но такое питание не должно быть системой изо дня в день. Даже тем ребятам, которым лечат ожирение, которые лежат в больнице, в воскресенье доктора разрешают съесть то, что им больше всего хочется. Да и те, кто сидит на диете, например, с язвенной болезнью, раз в месяц, изредка позволяют себе то, что запрещено. Это нормально.

Татьяна Миславская призывает взрослых ограничить потребление жиров и углеводов в питании детей: уменьшить количество хлебобулочных изделий, макарон, убрать из рациона майонез, кетчуп, газировку, заменить конфеты, шоколад, вафли мармеладом, зефиром или пастилой. Вместо жареного отдать предпочтение тушеному, выбирать продукты с низким гликемическим индексом.

И если есть ожирение, лишний вес у ребенка, не закрывать глаза на эту проблему. Килограммы сами по себе не пропадут, нужно выяснить причину, а для этого посетить терапевта, он направит на анализы и на прием к узким специалистам (эндокринологу, диетологу).

Как правильно выбирать продукты?

В 2004 году техасские ученые сравнили таблицу пищевой ценности 43 овощей и фруктов 1950 года и 1999 года. Выяснили, что за 50 лет содержание протеина, кальция, фосфора, витаминов В2, С уменьшилось на треть, а железа — на 37%. Организатор исследования Дональд Дэвис считает, что произошло это из-за фермеров, которым важна стала не питательность, а прибыль. То есть размеры плода, скорость его роста и устойчивость к вредителям.

А исследователи из Института Куши в Массачусетсе выяснили, что сегодня нужно съесть 8 апельсинов, чтобы получить такое же количество витамина А, которое наши дедушки и бабушки получили бы из одного.

Качество реализуемой продукции в наших магазинах нередко оставляет желать лучшего. Татьяна Миславская, выбирая продукты, отдает предпочтение тем, которые сделаны по ГОСТу, и внимательно изучает этикетки:

— Смотрите, какие присутствуют в продукте добавки, красители, усилители вкуса. В продуктах очень много скрытых жиров, соли и сахара. Сахар можно найти в сыре, беконе, кетчупе, мясных полуфабрикатах, в суши, в молочной продукции. Много скрытой соли в макаронах, хлебе (особенно в черном), сыре, сосисках, пельменях.

Смотри на «Светофор»

Диетолог поясняет, что в июне 2018 года стартовал проект «Светофор» по маркировке продуктов питания тремя цветами – зеленым, желтым, красным. Красным цветом отмечается, если содержание суточной нормы соли, сахара и трансжиров превышено, зеленым, если в составе низкое содержание данных веществ, и желтым, если показатель находится на среднем уровне. И это тоже неплохая подсказка по выбору продуктов.

В Роспотребнадзоре заявили, что маркировка пока носит рекомендательный характер (производитель сам решает, маркировать или нет). Она подсказывает потребителям, насколько продукты соответствуют нормам здорового питания, но не делит их на плохие и хорошие. Просто потребитель должен знать, что он ест!

Роспотребнадзор рекомендует потребление:

соли – до 5 г в сутки;

добавленного сахара — менее 50 г в сутки (или менее 10% калорийности рациона из расчета 2000 ккал в сутки);

жира — менее 65 г в сутки (или менее 30% суточной калорийности), в том числе насыщенных жиров — менее 20 г в сутки (менее 10% суточной калорийности).

Правила питания от диетолога

По данным НИИ питания, в России примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет имеют избыточную массу тела. Сегодня ожирением страдают около 26% россиян, то есть каждый пятый.

В расчетах ученых учитывается индекс массы тела. Чтобы его вычислить, нужно вес поделить на рост в квадрате: например, если человек весит 70 кг, а его рост – 1,7 м, индекс массы тела будет равен 24,2.

Если ваш индекс от 18,5 до 24,9, то вес нормальный. Если от 25 до 29,9, то избыточный. А если больше 30, то это уже считается ожирением.

Татьяна Миславская считает, прежде чем садиться на диету, неплохо бы сделать биоимпедансный анализ состава тела. Во Владимирской области работают 5 центров здоровья, где по ОМС (бесплатно) можно получить комплексное обследование и обратиться к специалисту. И не забывать следующие правила питания:

Должно быть разнообразие. Раз в день можно есть хлеб, крупы, макароны, обязательно 3-4 фрукта, 300-400 г овощей.

Отдавайте предпочтение ненасыщенным жирам: рыбе, курице.

Молочные продукты употребляйте ежедневно.

Ограничьте потребление сахара и соли.

Пейте больше жидкости — 1,5-2 литра.

Ешьте регулярно.

Боритесь с лишним весом, «не уходите в еду».

Готовьте в мультиварках, пароварках. Жирное и жареное заменяйте тушеным и вареным.

Добавляйте в рацион клетчатку, норма — 25 г в день.

Не забывайте про витамины и БАДы. Если БАДы зарегистрированы, значит, подтверждена безопасность и эффективность препарата.

Углеводов не больше 50 г в сутки. Отдайте предпочтение джему, пастиле, меду. Из сахарозаменителей можно аспартам и цикломат.

Если вы худеете, то сброс веса на 300-500 г в неделю – золотая середина. В таких объемах уходит жир, если худеете больше, то теряете воду и мышцы.

Где во Владимирской области можно обследоваться по ОМС:

Центр здоровья на базе областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 63. Тел. (4922) 32-38-39. Режим работы: с 8.00 до 16.00. Центр здоровья на базе городской клинической больницы № 5: г. Владимир, ул. Северная, 1а. Тел. (4922) 47-36-37. Режим работы: с 8.00 до 20.00; по субботам с 9.00 до 14.00 Центр здоровья на базе Александровской районной больницы: г. Александров, ул. Кубасова, 2. Тел. (49244) 9-84-48, 8 (910) 098-98-28. Режим работы: с 8.00 до 15.00. Центр здоровья на базе Муромской городской больницы № 2: г. Муром, Карачаровское шоссе, 3. Тел. (49234) 7-29-39. Режим работы: с 8.00 до 16.00. Центр здоровья на базе Ковровской городской больницы № 2: г. Ковров, ул. Первомайская, 23. Тел. (49232) 9-12-36. Режим работы: с 8.00 до 16.00.

Елена Середина

Заглавное фото: mages.ctfassets.net