ЕРИЦ обвинили в рассылке двойных квитанций

Региональные власти нашли нового виновного в рассылке двойных квитанций жителям Владимира. Теперь в том, что сотни семей получили два одинаковых счета от разных структур, обвиняют единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ). А репутацию регионального оператора «Биотехнологии» снова обелили. Платежки пришли от управляющих организаций и ЕРИЦ.

— Двадцать первый век, технологии. Какие двойные квитанции? Есть же система, менеджмент. Как можно было допустить такое? – считает врио вице-губернатора Александр Байер.



ЕРИЦ должен был разобраться, кому выставлять счета за январь, а кому нет, считают чиновники. Такая позиция кажется несколько странной, так как регоператор заключил договор на обслуживание клиентской базы именно с ЕРИЦ. И ранее руководитель жилищной инспекции Елена Андреева говорила, что «Биотехнологии» получит предписания в свой адрес за двойные квитанции.

Такая же ситуация и с перерасчетом. Сначала говорили, что старшим по домам и управляющим организациям достаточно составить акты о некачественной уборке мусора, и плата за вывоз отходов будет снижена. Были оформлены сотни обращений с фотодоказательствами. Потом же оказалось, что необходимы проверки жилищной инспекции, а их не так-то легко организовать. В итоге, ни одного перерасчета не было сделано. Более того, регоператора не привлекли к ответственности за нарушения графика вывоза.

Во всем оказался виноват ЕРИЦ. Там началась аудиторская проверка. Как «Призыв» сообщал ранее, на бывшего директора подали в прокуратуру, чтобы проверить законность некоторых его действий. Каких именно, администрация Владимирской области умалчивает.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»