Энергетики пообещали перерасчет после крупного ЧП на теплосетях

Владимирские энергетики готовы сделать перерасчет за то время, когда в квартирах владимирцев было холодно из-за порыва магистральной теплосети. У большинства жителей тепло пропало на несколько часов. Компенсация — минимальная, до 50 рублей. Но все же это материальное подтверждение коммунальщиков недостатков в своей работе. Более того, после ЧП на магистрали произошли и кадровые перестановки. Кого уволили, пока не говорят, но в компании «Т Плюс» изменилось штатное расписание, перераспределили обязанности между сотрудниками.
Кроме того, решили радикально изменить протоколы взаимодействия с управляющими организациями во время повреждений на теплосетях. Пропишут пошаговый алгоритм, чтобы больше никто из «управляшек» без согласования с теплоснабжающими организациями не сливал общедомовую систему и не закручивал заглушки на трубах дома. И тогда не будет повторений ситуации 2 февраля, когда после порыва на магистрали тепло не могло вернуться в некоторые квартиры еще двое суток. Как пояснил замглавы администрации Сергей Литвинкин, управленцы пошли на это, потому что опасались повторения аварий 2010 и 2012 годов, когда замерзали трубы в домах.
Олег Грошев, директор владимирского филиала «Т Плюс»:
- Нет худа без добра. Мы увидели ряд мероприятий, которые должны скорректировать с жилищными организациями.
- Если компания «Т Плюс» дает команду «ничего не делать», то это значит ничего не делать. Как бы страшно не было. Эта наша зона ответственности.
- Давление упало, вода ушла вниз. Это связано с неплотностью внутридомовых систем, когда воздух прорвался в систему, или неплотностью нашей системы. Перепад произошел серьезный.
Отремонтированную магистраль, на которой 2 февраля произошел порыв, оставив без тепла полгорода, не подключат к общей системе теплоснабжения. Решено оставить ее в резерве, на случай ЧП. В перспективе по Владимиру появится два кольца теплосетей, одно из которых будет запускаться в случае порывов и технологических повреждений.
23 метра трубопровода после порыва поменяли. Теперь магистраль сушат и избавляют от ила.
Разрытие в районе площади Фрунзе останется еще месяц. Так как, объяснили энергетики, трубы необходимо проветрить. Всю воду оперативно слили в сторону железной дороги, сохранив проезжую часть на Лыбедской магистрали. И копать ее не потребуется. Все работы сделают на обочинах.
Как «Призыв» сообщал ранее, из-за порыва теплосетей похолодало в квартирах жилых домов юго-западного района, центра и части Доброго. Энергетики благодарят МЧС за помощь на месте ЧП. Они полагают, что за такой короткий срок своими силами не смогли бы откачать столько воды, чтобы приступить к ремонту.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
Обсуждение 1
Они не могли разобраться, а люди без тепла сидели… но никто не виноват