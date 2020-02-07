Энергетики пообещали перерасчет после крупного ЧП на теплосетях

Владимирские энергетики готовы сделать перерасчет за то время, когда в квартирах владимирцев было холодно из-за порыва магистральной теплосети. У большинства жителей тепло пропало на несколько часов. Компенсация — минимальная, до 50 рублей. Но все же это материальное подтверждение коммунальщиков недостатков в своей работе. Более того, после ЧП на магистрали произошли и кадровые перестановки. Кого уволили, пока не говорят, но в компании «Т Плюс» изменилось штатное расписание, перераспределили обязанности между сотрудниками.

Кроме того, решили радикально изменить протоколы взаимодействия с управляющими организациями во время повреждений на теплосетях. Пропишут пошаговый алгоритм, чтобы больше никто из «управляшек» без согласования с теплоснабжающими организациями не сливал общедомовую систему и не закручивал заглушки на трубах дома. И тогда не будет повторений ситуации 2 февраля, когда после порыва на магистрали тепло не могло вернуться в некоторые квартиры еще двое суток. Как пояснил замглавы администрации Сергей Литвинкин, управленцы пошли на это, потому что опасались повторения аварий 2010 и 2012 годов, когда замерзали трубы в домах.

Олег Грошев, директор владимирского филиала «Т Плюс»:

Нет худа без добра. Мы увидели ряд мероприятий, которые должны скорректировать с жилищными организациями.

Если компания «Т Плюс» дает команду «ничего не делать», то это значит ничего не делать. Как бы страшно не было. Эта наша зона ответственности.

Давление упало, вода ушла вниз. Это связано с неплотностью внутридомовых систем, когда воздух прорвался в систему, или неплотностью нашей системы. Перепад произошел серьезный.

Отремонтированную магистраль, на которой 2 февраля произошел порыв, оставив без тепла полгорода, не подключат к общей системе теплоснабжения. Решено оставить ее в резерве, на случай ЧП. В перспективе по Владимиру появится два кольца теплосетей, одно из которых будет запускаться в случае порывов и технологических повреждений.

23 метра трубопровода после порыва поменяли. Теперь магистраль сушат и избавляют от ила.

Разрытие в районе площади Фрунзе останется еще месяц. Так как, объяснили энергетики, трубы необходимо проветрить. Всю воду оперативно слили в сторону железной дороги, сохранив проезжую часть на Лыбедской магистрали. И копать ее не потребуется. Все работы сделают на обочинах.

Как «Призыв» сообщал ранее, из-за порыва теплосетей похолодало в квартирах жилых домов юго-западного района, центра и части Доброго. Энергетики благодарят МЧС за помощь на месте ЧП. Они полагают, что за такой короткий срок своими силами не смогли бы откачать столько воды, чтобы приступить к ремонту.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»