Энергетики назвали причины подорожания горячей воды в области

Владимирские энергетики объяснили подорожание горячей воды для населения с нового года. В январских счетах суммы к оплате выше, нежели декабрьские, из-за увеличения нормативов, утверждённых администрацией области (тариф же пока не менялся – это произойдет летом). С 1 января 2020 года изменились нормативы на холодную и горячую воду, а также водоотведение. В регионе горячее водоснабжение в связи с этим подорожало на 1-19%.

Энергетики считают, что рост нормативов имеет некую воспитательную функцию. Он стимулирует жителей области ставить приборы учета и платить по факту — только за то, что они реально потребили.

Олег Грошев, директор владимирского филиала «Т Плюс»:

Считаю, что все же надо мотивировать потребителей на установку счетчиков и не задаваться вопросом, почему платим больше или меньше.

Мы же в магазине на глаз молоко не покупаем.

Эта история выправится очень быстро, если будут приборы учета. Никакой норматив на вас не повлияет.

С 1 июля 2020 года вступают в силы нормативы на тепловую энергию.

Во Владимире 20% домов не оборудованы приборами учета. Поэтому рост платежей со второго полугодия станет ощутимым для десятков тысяч жителей. Зам. главы администрации областного центра Сергей Литвинкин сообщил, что власти не настаивают на установке общедомовых приборов учета, так как расходы коснутся многих пенсионеров. Поэтому до сих пор большинство домов платят либо 7 месяцев в году, в ходе отопительного сезона, либо равными долями в течение всего года. Но с ростом нормативов плательщикам придется что-то менять и просчитывать затраты на установку приборов учета. Хотя не факт, что по счётчику они будут платить меньше, чем по нормативам.

Как «Призыв» сообщал ранее, нормативы на тепло пересчитали из-за того, что зимой стало меньше морозов.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»