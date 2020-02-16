Электричку Александров-Ярославль оставят при сокращении числа рейсов

Электрички «Александров-Ярославль» сохранят, но рейсов станет меньше. Сейчас их всего три, сколько останется — неизвестно. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области ведёт переговоры с Северной пригородной пассажирской компанией об условиях работы маршрута, сообщил «Призыву» директор департамента Александр Косилов. Проблема возникла из-за соседней Ярославской области, решившей отказаться от субсидирования направления.

По Ярославской области маршрут пролегает на расстоянии 170 километров, а по Владимирской — всего 26.

Все регионы РФ компенсируют перевозчикам затраты на обслуживание пригородных поездов. Это делается для того, чтобы сохранить доступность электричек для населения. К примеру, из бюджета Владимирской области в 2020 году на эти цели выделено 152 миллиона рублей. При отказе ярославцев финансировать маршрут «Александров — Ярославль» наш регион в одиночку необходимые затраты не осилит. Но и отказаться от маршрута нельзя, так как им пользуются многие жители Александровского района.

Ярославцы известили о своих намерениях отказаться от направления на Александров в конце прошлого года. К апрелю 2020 года власти Владимирской области должны найти альтернативу «выпавшей» электричке. Заменить её могут автобусы. Но возможности автоперевозчиков тоже ограничены, как показали последние события, связанные с переделом рынка междугородных перевозок во Владимире.

Как «Призыв» сообщал ранее, с 1 марта окончательно рынок пригородных и межмуниципальных перевозок покидает крупнейший перевозчик — группа компаний «БигАвтоТранс». Будущее сразу нескольких маршрутов вызывает серьезные опасения.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»