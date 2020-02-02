Электричку Александров-Ярославль могут отменить из-за жадности соседей

С апреля из расписания пригородных поездов могут пропасть два маршрута — «Ярославль-Александров» и «Ярославль-Балакирево». Их обслуживает Северная пригородная пассажирская компания, но убрать невыгодные электрички — не её идея. Это инициатива ярославской региональной власти, которая наравне с владимирцами дотирует перевозки на пригородных поездах. По Ярославской области маршруты составляют 170 километров, а по Владимирской — всего 26. Если соседи откажутся выделять средства, электрички станут предельно убыточными для перевозчика, и тот уберет их из графика.

Власти региона-33 и перевозчик просчитывают затраты при сохранении маршрутов.

Максим Колосков, заместитель генерального директора по экономике и финансам Северной пригородной компании:

Если мы ограничиваем маршрут, 26 километров по территории Владимирской области, — возможности такой пока мы не знаем. Дорога нам ответ еще не дала. Можно ли этот поезд «испарить»?

Затраты железной дороги упадут, что придет нам обратно в ставках аренды подвижного состава. Это экономически неэффективно.

Выпадающие доходы субъекта составят около 59-60 миллионов рублей.

Есть вариант, что электрички будут ездить по Ярославской области без остановок, но за этот так называемый технологический пробег придётся дорого заплатить. Выпадающие доходы в виде 60 миллионов рублей отразятся на тарифе. Как «Призыв» сообщал ранее, эксперты департамента цен и тарифов утверждают экономически обоснованные ставки для перевозчиков на пригородных поездах. Но население по ним не платит. Для них устанавливают отдельные, сниженные тарифы. А разницу перевозчику возмещает бюджет. В 2020 году из региональной казны на компенсацию перевозчикам на электричках выделяют 152 миллиона рублей. Дополнительных денег пока нет.



В департаменте транспорта администрации Владимирской области предварительно просчитывали варианты замены электричек автобусным сообщением. Нужен, как минимум, новый маршрут Ярославль-Александров. Желающих обслуживать его среди автотранспортных предприятий не наблюдается. Но и этот вариант будет проработан. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»