Экспресс Владимир-Москва сохранят по требованию пассажиров

Владимирцы добились от железнодорожного перевозчика заморозки своих планов по поводу замены экспресса Владимир-Москва на другие составы. В редакцию «Призыва» обратились пассажиры, которые написали с десяток жалоб в РЖД, чтобы сохранить экспресс. Они увидели на вокзале объявление, что на утренние и вечерние рейсы собираются поставить поезд «Иволга». По мнению пассажиров, в ней гораздо меньше сидячих мест, чем в экспрессе. «Два с лишним часа стоять не очень хочется», — негодуют пассажиры.

«Призыв» направил официальный запрос перевозчику. В ответе сообщается, что по маршруту «Владимир-Москва» ходит 8 поездов. Их менять не собираются. Единственная корректировка, которая была сделана в этом году – введена техническая стоянка на станции Ундол.



Ранее владимирцы были весьма встревожены тем, что на «Ласточки» и «Стрижи» заморозили запись на майские праздники. После серии обращений случилась оттепель.

На маршрут хотели поставить «Иволгу».

Открыты вопросы по пригородным поездам. Собираются отменить электрички Ярославль-Александров и Владимир-Тумская. Как «Призыв» сообщал ранее, перевозчик сократил рейсы, но пока сохранил маршруты на этот год.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»