Экологичность: мода или осознанный выбор

«Пакет не нужно» — все чаще эту фразу можно услышать на кассах в магазинах Владимирской области. Экологичность — новая (и прекрасная!) мода, которая для многих постепенно становится образом жизни. Спасти планету, скажут скептики, в одиночку нельзя. Но нам точно под силу начать с себя. Например, отказаться от использования одноразового пластика и пакетов. На улицах Владимира всё чаще можно встретить людей с авоськами или сумками-шоперами из ткани. Экотему решили поддержать и крупные торговые сети. Например, в одном их гипермаркетов города готовую еду предлагают положить в принесенный с собой многоразовый контейнер. Перед этим его даже вымоют и продезинфицируют.

Долговечные вещи помогут справиться с хламом

Мы решили познакомить вас с теми, кто уже сделал свой выбор. Главный редактор «Авторадио Владимир» Анастасия Колова уже несколько лет старается вести экологичный образ жизни. У неё даже есть свой набор многоразовых вещей, которые стали её палочками-выручалочками:

• Авоська;

• Деревянная зубная щетка;

• Металлическая трубочка для смузи и ершик для её чистки;

• Металлическая мимикаки (ушная палочка);

• Многоразовый кофейный стаканчик для походов с ним кофейню.

— Оказывается наши родители не выбрасывали даже пакеты из-под молока. Они их стирали и использовали буквально до истления. А современный человек каждый фрукт кладет в отдельный пакет, а эти пакеты ещё в один пакет. А потом всё это выбрасывается. Это прекрасно, что многие страны начали запрещать использование одноразового пластика и пакетов. Но это надо воспитывать в людях с молодого возраста, — уверена Анастасия Колова. — Меня радует то, что мода на это возвращается. И это целое течение. Модно сортировать мусор, использовать экологически чистые продукты, одежду. Люди всё больше задумываются о состоянии окружающей среды. И в моём окружении таких граждан становится всё больше. Хочется верить, что этот тренд с течением времени не уйдет куда-то, а само движение разрастется.

Перестаем носить ширпотреб и закрываем воду в кране

Анастасия Колова готова бороться за улучшение экологии даже в одиночку. И у неё есть свод правил и примеров, как сберечь природные ресурсы и не засорять окружающую среду:

• Во-первых, нужно постараться отказаться от пластика. Сейчас есть проблемы со сбором раздельного мусора, в частности в нашем городе. Когда контейнеры стояли, я старалась раздельно сортировать пластик, картон, стекло. Теперь эти контейнеры убрали.

• Во-вторых, стараться экономить воду. Когда, например, вы чистите зубы, выключать кран, а не напропалую её лить.

• В-третьих, нужно разумно использовать вещи. Не покупать, например, одежду, которая производится рабским трудом, с конвейера и неэкологичным способом, то есть вещи-однодневки. Эту дешевую одежду мы покупаем на выброс. Не лучше ли вместо пяти некачественных футболок купить одну, которую можно донашивать нескольким людям. То есть максимально использовать вещь.

• А ещё я видела такую акцию, она называется «спасение еды». Например, в Швеции. Когда у продуктов истекает срок годности, их распродают за бесценок. У нас почему-то нет такого. Только в ларьках фруктово-овощных в отдельных коробках лежит подгнивший товар со скидкой.

Многоразовые бахилы – постирал и убрал

Где приобрести экотовары? Купить их сейчас можно во многих популярных интернет-магазинах, а также у продавцов в «ВКонтакте» или «Инстаграме». «Призыв» пообщался с создателями владимирского экошопа. Анастасия Колова, кстати, среди их клиентов. Ассортимент пока небольшой, но постоянно пополняется новинками. Есть многоразовые бахилы, мешочки для продуктов, экологичные зубные щетки, губки для мытья посуды и даже многоразовые диски, которые заменят ватные.

— Идея создания экошопа возникла в связи с отсутствием данного сегмента во Владимире, — пояснили владельцы магазина.- Но он непопулярен из-за несвоевременности предложения. В нашем регионе большинство людей не думают о таких вещах вовсе. Заказывают в основном бамбуковые зубные щетки, потому что именно их мы рекламируем. Это наиболее знакомый предмет для потребителя.

Домашнее экотворчество

Не секрет, что качественные экопродукты стоят порой недешево. Но сэкономить можно. При условии, что руки растут оттуда, откуда надо, создавать экопродукцию можно у себя дома! Как это делает жительница Владимира Наталья Маракаева. Девушка признается, что начала заниматься этим делом по велению души.

— Я в определенный момент созрела для вопроса «Чем я могу быть полезной для мира?» Первое, что пришло на ум, – это вязать крючком губки для мытья посуды. Затем супруг подарил мне ручную швейную машину. На ней начала шить фруктовки (экомешочки). Поняла, что любая хозяйка может сшить их для себя, раз я смогла. До этого момента я дважды садилась за машинку. И то в школе, – признается Наталья.

Для пошива мешочков мастерица использует вышедшую из обихода тюль, органзу, нежный фатин. Многие швеи-самоучки занимаются продажей своих изделий. Наталья тоже не исключение. По её словам, клиенты есть всегда. Потому что ответственных людей, которые предпочитают экологичные, качественные и долговечные изделия, становится все больше.

— Экомешочки подходят для покупки овощей, фруктов, орехов, круп. Также удобно хранить в них разносортные наборы детских игрушек, конструкторов. Если сшить из плотной ткани, то можно положить в них сменку в школу для ребенка, – перечисляет мастерица. — По-моему мнению, замена пакетов на мешочки — это вопрос осознанности и любви к нашей планете. Глобальные изменения скорее придут от снижения уровня потребления людьми и грамотной утилизации отходов.

Перекладывание ответственности

Отказаться от пакетов из супермаркетов для многих сложно. Людей даже не остановило то, что «маечки» стали платными — от 3 до 7 рублей. У многих они скапливаются, появляется «пакет с пакетами». На модные, современные тренды долго и тяжело переходят мужчины. Они стесняются брать с собой сумки в магазин.

— Пакеты из супермаркетов я использую потом как помойные. Опять же не покупаю дополнительные мусорные пакеты. А это плюс. Если все перейдут на сумки, я тоже перейду. Давайте устроим призывную компанию. Один в поле не воин, — высказал свою точку зрения Леонид, читатель «Призыва».

Пока же мнение владимирцев об отказе от пакетов и переходе на многоразовые вещи разделилось. Многие настроены скептически и считают такие проявления экосознательности единичными случаями, которые потонут как иголка в мусорной куче. Проще говоря, все ждут «приказа сверху».

— Индивидуальные инициативы должны подкрепляться государственными указами. Так проблемы с экологией начали бы решаться быстрей. Например, мой папа во время спора о многоразовых подгузниках ответил, что «пусть об экологии задумываются люди вечности, а мы люди забвения», — заметила жительница Владимира Юлия.

По сведениям «Гринпис», в 127 странах уже действуют законодательные меры и ограничения на одноразовый пластик. В последнее время и в России начали всерьез обсуждать отказ от тех же полиэтиленовых пакетов. Осенью 2019 года Роспотребнадзор начал прорабатывать вопрос о поэтапном сокращении их производства и многократном использовании.

Пока же жители Владимира лишились даже раздельного сбора мусора. Многие ждут возвращения сортировки и надеются, что контейнеры во дворах многоквартирных домов вновь запестреют надписями «для стекла» и «для пластика». А ещё было бы неплохо, если бы на улицах возобновился сбор стеклотары, как это было 20-30 лет назад. К сбору ТБО подключились бы самые разные слои населения. Тогда экологичность могла бы стать не только модой или привилегией единиц, а привычным образом жизни.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»