Егор Летов, оперный разгуляй и хиты 90-х: самые яркие события этих выходных

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Вечер памяти Егора Летова 18+
Субботним вечером будем вспоминать творчество великого музыканта. Основатель и лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов – музыкальная легенда и одна из ключевых фигур сибирского андеграунда. Посмертно Летов был неоднократно назван «крёстным отцом», «патриархом» русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России. Вы услышите все любимые песни группы «Гражданская оборона» в исполнении одной из лучших трибьют-групп — Лабов’SKY JAM.
Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19
15 февраля в 19.00
Цена билета – 500 и 65о руб.
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«Оперный разгуляй» в Гороховце 6+
В Выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея состоится праздничный концерт, посвященный 85-летнему юбилею Нижегородского академического оперного театра им. Пушкина. Прозвучат произведения из репертуара театра в исполнении его ведущих солистов, а также много интересных фактов из жизни оперы.
Гороховецкий историко-архитектурный музей: ул. Ленина, 17
15 февраля в 18.00
Цена билета – 350 руб.
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Праздник собаки 0+
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«Старая добрая дискотека в ДК ВХЗ» 16+
Все лучшие танцевальные хиты ждут вас на традиционной ретро-дискотеке. Композиции таких известных зарубежных групп, как ABBA, Bonny-M, ModernTalking, Dschinghis Khan, и других звезд, чьи имена стали легендарными, с головой окунут вас в зажигательную атмосферу 80-х и 90-х годов. Особое место в плейлисте занимают хиты отечественной эстрады в исполнении группы «Ласковый май», Юрия Антонова, групп «Фристайл», «Мираж» и многие другие шлягеры, которые вы услышите на «Старой доброй дискотеке».
Если вы, как прежде, полны сил и энергии, если готовы, как следует развеяться и отдохнуть, вы просто обязаны быть на дискотеке в бывшем ДК ВХЗ.
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
15 февраля с 19.00 до 21.00
Цена билета – 150 руб.
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Вокально-инструментальный микс 6+
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Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь» 6+
В воскресенье пройдет гала-концерт победителей VIII Международного фестиваля-конкурса «GOLDEN STARS RAIN – Звездный дождь», который пройдет во Владимире с 14 по 16 февраля. В фестивале примут участие конкурсанты и члены жюри из России, Сербии, Хорватии, Туниса, Королевства Иордании, стран ближнего зарубежья. Конкурс пройдет по номинациям: вокал, хореография, инструментальный жанр, академический вокал, хоровое пение, театр мод, театральный жанр, цирковое искусство, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла, фотография и фотографика, педагогическое мастерство.
Областной Дворец культуры: ул. Диктора Левитана,
16 февраля в 16.00
Цена билета — 150 — 250 руб.
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День православной молодежи 6+
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Задушевный квартирник в «Шоколаде» 16+
В воскресенье состоится творческий вечер гостей города Владимира — поэтов Александра Корамыслова и Андрея Пермякова. Александр Анатольевич Корамыслов родился и живёт в Воткинске Удмуртской республики. 10 лет проработал в городском Музее истории и культуры, был организатором литературных вечеров. Лауреат конкурсов в области культурной журналистики проекта «Культурная столица Поволжья» (2004, 2005). Публиковался в различных литературных журналах, альманахах и антологиях. Участник Российского товарищества поэтов «Сибирский тракт». Член Союза литераторов Удмуртии. Член Союза писателей Удмуртии. Имеет авторский проект «АТАКА ТАНКЕТОК» в Твиттере.
Андрей Пермяков родился в городе Кунгуре Пермской области СССР. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. В настоящее время проживает в п. Вольгинский Петушинского района, работает в Международном биотехнологическом центре «Генериум». Публикует стихи, прозу, критические статьи в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Дети Ра», «Знамя», «Новый мир» и др., а также в ряде альманахов. Организатор различных литературных проектов в Перми и других городах России. Участник и один из основателей товарищества поэтов «Сибирский тракт». Лауреат Григорьевской премии 2014 г.
Арт-хостел «Шоколад»: ул. Б. Нижегородская, 67г
16 февраля в 18.00
Вход свободный. Будет возможность приобрести книги и подписать их у авторов.
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Концерт Виктора Зинчука 6+
Имя Виктора Зинчука, заслуженного артиста России, прекрасно знают за рубежом, в нашей стране его концерты также проходят при неизменных аншлагах, а популярности артиста могут позавидовать многие эстрадные звезды. Гитарист, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса, готов подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие.
Вас ожидают лучшие произведения музыкальной классики трех столетий в виртуозном исполнении золотой гитары России. Каждое произведение – музыкальная история. Живое общение с публикой, виртуозное свежее прочтение классики, искренность и обаяние – все то, за что мы любим концерты Виктора Зинчука, останется неизменным.
Городской Дворец культуры: ул. Горького, 54
16 февраля в 17.00
Цена билета — 1050, 1250 и 1450 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные насыщенной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
15 февраля
10.30 – советские мультфильмы по сказкам А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950, 0+), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951, 0+), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1956, 0+).
13.30 – комедийный мультфильм «Побег из джунглей» (Китай, 2019, 6+). Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Брайр и Брэмбл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!
16.00 – фэнтези «Маленькая мисс Дулиттл» (Германия, 2018, 6+). Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.
18.30 – драма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, 2018, 16+). Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах.
16 февраля
10.30 – полнометражный мультфильм «Маленький большой герой» (Китай, 2018, 6+). Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.
13.30 – приключенческий фильм «Расправь крылья» (Франция, 2019, 6+). Жизнь Тома меняется, когда подросток решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в воодушевляющее путешествие с «небесными ангелами».
16.00 – фэнтези «Эспен в поисках золотого замка» (Норвегия, 2019, 6+). Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная в стенах загадочного Золотого замка, куда отправляются Эспен с принцессой Кристин.
18.30 – мелодрама «Он и она» (Франция, 2019, 16+). Он и Она живут в Париже. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли когда-нибудь их дороги?
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
15 и 16 февраля в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: avatars.mds.yandex.net
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