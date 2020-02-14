Егор Летов, оперный разгуляй и хиты 90-х: самые яркие события этих выходных

Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные насыщенной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.

15 февраля

10.30 – советские мультфильмы по сказкам А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950, 0+), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951, 0+), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1956, 0+).

13.30 – комедийный мультфильм «Побег из джунглей» (Китай, 2019, 6+). Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Брайр и Брэмбл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!

16.00 – фэнтези «Маленькая мисс Дулиттл» (Германия, 2018, 6+). Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.

18.30 – драма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, 2018, 16+). Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах.

16 февраля

10.30 – полнометражный мультфильм «Маленький большой герой» (Китай, 2018, 6+). Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.

13.30 – приключенческий фильм «Расправь крылья» (Франция, 2019, 6+). Жизнь Тома меняется, когда подросток решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в воодушевляющее путешествие с «небесными ангелами».

16.00 – фэнтези «Эспен в поисках золотого замка» (Норвегия, 2019, 6+). Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная в стенах загадочного Золотого замка, куда отправляются Эспен с принцессой Кристин.

18.30 – мелодрама «Он и она» (Франция, 2019, 16+). Он и Она живут в Париже. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли когда-нибудь их дороги?

«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

15 и 16 февраля в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30

Вход свободный

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: avatars.mds.yandex.net