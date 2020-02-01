Единственное в России «грибоедовское» надгробие сохранилось под Ковровом

Могила принадлежит бабушке писателя и дипломата

В паре десятке верст к юго-западу от Коврова (это если напрямую: по шоссе получается в полтора раза больше) находится небольшая деревенька Высоково, известная, в частности, тем, что она когда-то являлась имением двоюродной бабушки Александра Грибоедова — Анны Владимировны Грибоедовой.

Фото: static.anumis.ru

Старинное надгробие

Неподалеку на сельском кладбище она и похоронена, и ее надгробие 1805 года ныне является единственным уцелевшим «грибоедовским» надгробием в России, так как сам автор «Горе от ума» был похоронен женой — грузинской княжной —  в Тифлисе, нынешнем Тбилиси.

Надгробие Анны Владимировны Грибоедовой 1805 года на сельском кладбище близ Высокова

Селение на Пердухе

Высоково — старинное селение на южном берегу небольшой речки с не слишком благозвучным названием мерянского происхождения Пердуха, которую позже переиначили в чуть более благозвучный Пордух. В XVII столетии оно входило в Медушский стан Владимирского уезда и являлось вотчиной помещиков Денисовых.

Последним владельцем деревни из этого семейства был стремянный конюх двора Петра Великого Михаил Иванович Денисов, скончавшийся еще до середины 1740-х гг. Денисов заведовал царскими верховыми лошадьми и подавал стремя царю, когда последний садился верхом. Его вдова Мария Ивановна Денисова продала часть имения Высоково подполковнику Ивану Васильевичу Владыкину. К 1763 году деревней владела его вдова подполковница Прасковья Афанасьевна с сыном подпоручиком Михаилом Ивановичем Владыкиным.

Деревня Высоково на карте середины XIX века

 Супруга подпоручика

Другая часть Высоково досталась земскому комиссару Владимиру Леонтьевичу Грибоедову. Земский комиссар являлся главой округи, ему предписывалось оказывать широкое попечение о благосостоянии и просвещении населения. В ведении комиссара находилась местная полиция. В. Л. Грибоедов был родным братом деда будущего драматурга и литератора Александра Сергеевича Грибоедова. После его комиссара Грибоедова Высоково досталось его дочери Анне Владимировне Грибоедовой, вышедшей замуж за подпоручика Афанасия Ивановича Трусова. После кончины мужа Анна Ивановна Грибоедова поселилась в Высоково и жила там до самой кончины в ноябре 1805 года.

Существует высокая вероятность того, что родители А. С. Грибоедова и он сам навещали свою близкую родственницу в ее имении.

От А. В. Трусовой-Грибоедовой часть Высоково досталась ее племяннику отставному подпоручику Полтавского пехотного полка Гавриилу Михайловичу Бабкину, который в 1820-е годы занимал пост ковровского уездного предводителя дворянства. В 1778 году Высоково было перечислено из Владимирского уезда в новообразованный Ковровский уезд.

 След поэта Аполлона Майкова

После кончины двоюродной бабушки Грибоедова Высоково уже целиком досталось отставному гвардейскому прапорщику Василию Михайловичу Владыкину (сыну подпоручика Михаила Владыкина и внуку подполковника Ивана Владыкина) и его жене Евдокии Алексеевне, урожденной Безобразовой. От последней большая часть деревни перешла к титулярной советнице Елизавете Кузьминичне Андреевой, владевшей сельцом Дмитриевым по соседству, а от нее в 1840 году — ее дочери полковнице Ольге Ефимовне Майковой, урожденной Андреевой. Ольга Майкова, чей муж Александр Аполлонович Майков служил полковником гвардейской артиллерии и приходился дядей известному поэту второй половины XIX века Аполлону Николаевичу Майкову, известному своими романсами и переводом «Слова о полку Игореве».

Аполлон Майков. Фото: godliteratury.ru

Ольга Ефимовна Майкова и стала последней высоковской помещицей. При ней в пользовании крестьян находилось 259 десятин земли. За пользование ею высоковские крестьяне платили оброк помещице по 9 рублей серебром с ревизской души (то есть мужского пола) в год.

О. Е. Майкова скончалась в 1887 году в 80-летнем возрасте, пережив на полтора года своего супруга.

Ее сын действительный статский советник и гофмейстер царского двора Аполлон Александрович Майков, выпускник Московского университета, получил известность как славист — ученый, изучавший языки, литературу, фольклор, историю, материальную и духовную культуру славянских народов. Главный труд А. А. Майкова — «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа», был опубликован в 1857 году и был посвящен преимущественно исторической фонетике и морфологии, но общие выводы, к которым пришел автор, имели значение и для современной ему славянской истории и филологии в целом. Примечательно, что эту книгу Майкова в Сербии переиздали в 1990-м! В 1890-е годы Его Превосходительство Аполлон Майков был предводителем дворянства соседнего Судогодского уезда.

Высоково и Сажино

В 1850-е годы в деревне Высоково значилось 125 постоянных жителей и 21 крестьянский двор. Высоковские крестьяне активно занимались различными неземледельческими промыслами: офенской торговлей, перевозкой дров, бревен и камней, плотницким и кирпичным ремеслами. Вероятно, торговцы-коробейники, артели плотников и кирпичников возвращались в родную деревню далеко не все, некоторые оседали в различных губерниях России, куда уходили на заработки. Поэтому население Высоково продолжало сокращаться. В 1873 году там оставалось лишь 88 постоянных обитателей, а в 1877-м — лишь 74 жителя в 12 крестьянских дворах. Численность населения в деревне возросла лишь в 1920-е годы, когда вчерашние крестьяне, прежде переселившиеся в города и фабричные поселки, из-за голода и разрухи стали в массовом порядке возвращаться на свою малую родину.

В 1926 году по всероссийской переписи в Высоково значилось 27 крестьянских дворов и 134 жителя.

В 1932 году в Высоково был создан колхоз «Объединенный труд», просуществовавший до начала 1960-х гг., после чего влился в состав укрупненного великовского колхоза «Путь Ленина», а потом — в совхоз «Ковровский». В 1961 году в деревне Высоково, относившейся тогда к Иваново-Эсинскому сельсовету Ковровского района, значилось 54 жителя в 16 дворах. А 22 сентября 1965 года решением Владимирского облисполкома деревня Высоково была присоединена к соседней деревне Сажино. Сегодня в объединенном Сажино Новосельского сельского поселения Ковровского района вместе с бывшим Высоково насчитывается всего 8 постоянных жителей. Хотя формально Высоково как населенный пункт сегодня не существует, на современных подробных топографических картах оно по-прежнему обозначено.

Уголок нынешнего Высокова, где прежде находилась усадьба Грибоедовых

Связанная с двумя известными литературными фамилиями Грибоедовых и Майковых Высоково, хотя и не имеет никаких достопримечательностей, само по себе является значимым в местной истории уголком, напоминающим о сопричастности Ковровского края к семействам отечественных классиков.

Николай Фролов 

Фото из открытых электронных источников

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