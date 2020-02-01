Единственное в России «грибоедовское» надгробие сохранилось под Ковровом

В паре десятке верст к юго-западу от Коврова (это если напрямую: по шоссе получается в полтора раза больше) находится небольшая деревенька Высоково, известная, в частности, тем, что она когда-то являлась имением двоюродной бабушки Александра Грибоедова — Анны Владимировны Грибоедовой.

Старинное надгробие

Неподалеку на сельском кладбище она и похоронена, и ее надгробие 1805 года ныне является единственным уцелевшим «грибоедовским» надгробием в России, так как сам автор «Горе от ума» был похоронен женой — грузинской княжной — в Тифлисе, нынешнем Тбилиси.

Селение на Пердухе

Высоково — старинное селение на южном берегу небольшой речки с не слишком благозвучным названием мерянского происхождения Пердуха, которую позже переиначили в чуть более благозвучный Пордух. В XVII столетии оно входило в Медушский стан Владимирского уезда и являлось вотчиной помещиков Денисовых.

Последним владельцем деревни из этого семейства был стремянный конюх двора Петра Великого Михаил Иванович Денисов, скончавшийся еще до середины 1740-х гг. Денисов заведовал царскими верховыми лошадьми и подавал стремя царю, когда последний садился верхом. Его вдова Мария Ивановна Денисова продала часть имения Высоково подполковнику Ивану Васильевичу Владыкину. К 1763 году деревней владела его вдова подполковница Прасковья Афанасьевна с сыном подпоручиком Михаилом Ивановичем Владыкиным.

Супруга подпоручика

Другая часть Высоково досталась земскому комиссару Владимиру Леонтьевичу Грибоедову. Земский комиссар являлся главой округи, ему предписывалось оказывать широкое попечение о благосостоянии и просвещении населения. В ведении комиссара находилась местная полиция. В. Л. Грибоедов был родным братом деда будущего драматурга и литератора Александра Сергеевича Грибоедова. После его комиссара Грибоедова Высоково досталось его дочери Анне Владимировне Грибоедовой, вышедшей замуж за подпоручика Афанасия Ивановича Трусова. После кончины мужа Анна Ивановна Грибоедова поселилась в Высоково и жила там до самой кончины в ноябре 1805 года.

Существует высокая вероятность того, что родители А. С. Грибоедова и он сам навещали свою близкую родственницу в ее имении.

От А. В. Трусовой-Грибоедовой часть Высоково досталась ее племяннику отставному подпоручику Полтавского пехотного полка Гавриилу Михайловичу Бабкину, который в 1820-е годы занимал пост ковровского уездного предводителя дворянства. В 1778 году Высоково было перечислено из Владимирского уезда в новообразованный Ковровский уезд.

След поэта Аполлона Майкова

После кончины двоюродной бабушки Грибоедова Высоково уже целиком досталось отставному гвардейскому прапорщику Василию Михайловичу Владыкину (сыну подпоручика Михаила Владыкина и внуку подполковника Ивана Владыкина) и его жене Евдокии Алексеевне, урожденной Безобразовой. От последней большая часть деревни перешла к титулярной советнице Елизавете Кузьминичне Андреевой, владевшей сельцом Дмитриевым по соседству, а от нее в 1840 году — ее дочери полковнице Ольге Ефимовне Майковой, урожденной Андреевой. Ольга Майкова, чей муж Александр Аполлонович Майков служил полковником гвардейской артиллерии и приходился дядей известному поэту второй половины XIX века Аполлону Николаевичу Майкову, известному своими романсами и переводом «Слова о полку Игореве».

Ольга Ефимовна Майкова и стала последней высоковской помещицей. При ней в пользовании крестьян находилось 259 десятин земли. За пользование ею высоковские крестьяне платили оброк помещице по 9 рублей серебром с ревизской души (то есть мужского пола) в год.

О. Е. Майкова скончалась в 1887 году в 80-летнем возрасте, пережив на полтора года своего супруга.

Ее сын действительный статский советник и гофмейстер царского двора Аполлон Александрович Майков, выпускник Московского университета, получил известность как славист — ученый, изучавший языки, литературу, фольклор, историю, материальную и духовную культуру славянских народов. Главный труд А. А. Майкова — «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа», был опубликован в 1857 году и был посвящен преимущественно исторической фонетике и морфологии, но общие выводы, к которым пришел автор, имели значение и для современной ему славянской истории и филологии в целом. Примечательно, что эту книгу Майкова в Сербии переиздали в 1990-м! В 1890-е годы Его Превосходительство Аполлон Майков был предводителем дворянства соседнего Судогодского уезда.

Высоково и Сажино

В 1850-е годы в деревне Высоково значилось 125 постоянных жителей и 21 крестьянский двор. Высоковские крестьяне активно занимались различными неземледельческими промыслами: офенской торговлей, перевозкой дров, бревен и камней, плотницким и кирпичным ремеслами. Вероятно, торговцы-коробейники, артели плотников и кирпичников возвращались в родную деревню далеко не все, некоторые оседали в различных губерниях России, куда уходили на заработки. Поэтому население Высоково продолжало сокращаться. В 1873 году там оставалось лишь 88 постоянных обитателей, а в 1877-м — лишь 74 жителя в 12 крестьянских дворах. Численность населения в деревне возросла лишь в 1920-е годы, когда вчерашние крестьяне, прежде переселившиеся в города и фабричные поселки, из-за голода и разрухи стали в массовом порядке возвращаться на свою малую родину.

В 1926 году по всероссийской переписи в Высоково значилось 27 крестьянских дворов и 134 жителя.

В 1932 году в Высоково был создан колхоз «Объединенный труд», просуществовавший до начала 1960-х гг., после чего влился в состав укрупненного великовского колхоза «Путь Ленина», а потом — в совхоз «Ковровский». В 1961 году в деревне Высоково, относившейся тогда к Иваново-Эсинскому сельсовету Ковровского района, значилось 54 жителя в 16 дворах. А 22 сентября 1965 года решением Владимирского облисполкома деревня Высоково была присоединена к соседней деревне Сажино. Сегодня в объединенном Сажино Новосельского сельского поселения Ковровского района вместе с бывшим Высоково насчитывается всего 8 постоянных жителей. Хотя формально Высоково как населенный пункт сегодня не существует, на современных подробных топографических картах оно по-прежнему обозначено.

Связанная с двумя известными литературными фамилиями Грибоедовых и Майковых Высоково, хотя и не имеет никаких достопримечательностей, само по себе является значимым в местной истории уголком, напоминающим о сопричастности Ковровского края к семействам отечественных классиков.

Николай Фролов

Фото из открытых электронных источников