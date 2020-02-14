Двойные квитанции за мусор обещают пересчитать

Жители 19 многоквартирных домов Владимира получили двойные идентичные квитанции за обращение ТКО. Один платеж прислали управляющие компании, другой региональный оператор «Биотехнологии». Люди шокированы таким количеством счетов за мусор. Ведь управляшки еще оставили в тарифе за содержание и ремонт общего имущества уборку мусора с контейнерных площадок. В итоге мусорный платеж утроился. Жители обратились в областную жилищную инспекцию. По жалобам надзорное ведомство инициировало проверку всего жилищного фонда.

Елена Андреева, начальник жилищной инспекции Владимирской области

Изначально по закону выставлять плату за жилищно-коммунальные услуги вправе управляющая организация в многоквартирных домах.

Но при этом жителям дано право заключить прямые договоры по решению общего собрания. Запросы мы направили во все управляющие. Ответы получены.

В рамках нашей проверки будут выданы предписания в отношении «Биотехнологии».

Эксперты инспекции сделали вывод, что просчитался регоператор. Ему выпишут предписания. Платить по «лишним» квиткам не надо.

Двойные квитки получили клиенты управляющих компаний «Уют», «Альтернатива» и «Комтех».

В жилищной инспекции также поясняют собственникам жилья, что они вправе организовать собрание и своим решением снизить величину тарифа за содержание и ремонт общедомового имущества, в который раньше включался весь платеж за вывоз мусора. Одни управляющие компании снизили сумму на 3 рубля с квадратного метра, а другие оставили прежним.

Как «Призыв» сообщал ранее, если во Владимире будут внедрять систему раздельного сбора мусора, то жителям придется платить больше.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»