Двое мужчин пострадали при попытке растопить баню

На пожаре в бане пострадали двое мужчин. Возгорание произошло накануне вечером в СНТ «Вымпел» Киржачского района. Когда пожарно-спасательные подразделения были на месте, баня уже полностью была охвачена огнем. В 20.31 пожар было локализован на площади 42 кв. метра, в 20.44 было ликвидировано открытое горение.

На пожаре пострадали двое мужчин.

С ожогами они были доставлены в районную больницу Киржача, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. В ведомстве рассказали, что накануне мужчины приехали на дачу и затопили печь в бане. Через некоторое время она потухла. Молодые люди в нарушение правил пожарной безопасности стали впрыскивать в печь жидкости для розжига. Горючая жидкость воспламенилась.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу три автомобиля сгорели за одну ночь. Пожары случились во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области