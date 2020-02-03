Двое муромлян убили своих сожительниц в ходе ссоры

В Муроме по подозрению в убийстве задержаны двое местных жителей. В минувшее воскресенье, 2 февраля, каждый из них расправился со своей сожительницей. А началось всё с бытового конфликта. В первом случае в совершении убийства подозревается 31-летний местный житель. 1 февраля он поругался со своей сожительницей, женщина ушла из квартиры и вернулась только утром. Так как ключей с собой у нее не было, она позвонила в домофон и попросила сожителя впустить ее. Мужчина вышел на улицу и при выяснении отношений нанес 32-летней женщине смертельное ножевое ранение.

Вместе они прожили 10 лет. В семье нередко случались ссоры.

В тот же день в квартире жилого дома поселка фабрики им. Войкова было обнаружено тело 52-летней местной жительницы. По подозрению в убийстве задержан 64-летний сожитель женщины. Вместе они проживали с 2007 года. Со слов подозреваемого, ссора между ними произошла потому, что женщина заставляла его… выпить спиртное. В итоге мужчина ударил ее ножом.

Оба мужчины свою вину признали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что напавшего на фельдшеров мужчину поместили за решётку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»