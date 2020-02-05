Движение на «Пекинке» перекроют на 40 минут

Грядущей ночью на «Пекинке» во Владимире будет временно перекрыто движение транспорта. Проехать нельзя будет с 0.00 до 0.40 в районе улицы Горького. В это время дорожники будут монтировать модульный надземный пешеходный переход. Объехать можно будет через проспект Ленина, Октябрьский проспект, улицу Горького.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что на федеральной трассе М-7 завершается монтаж пяти надземных модульных пешеходных переходов. Шестой надземный модульный переход обещали поставить к осени этого года в районе перекрестка Куйбышева-Безыменского.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»