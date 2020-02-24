Две иномарки столкнулись на крутом повороте

Водитель «Hyundai» не вписался на заснеженной дороге в поворот, выехал на встречную полосу и врезался в «Mitsubishi». По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, авария произошла на 88 километре дороги «Владимир — Муром — Арзамас» в Селивановском районе. ДТП случилось вчера в самый разгар метели при плохой видимости и на скользкой дороге.

В результате ДТП погибла пассажирка «Hyundai».

Четверо человек, в том числе 16-летний подросток, госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе УМВД обращают внимание участников дорожного движения на плохие погодные условия. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Пешеходам советуют пользоваться световозвращающими элементами.

Как «Призыв» сообщал ранее, на дороге Владимир-Муром-Арзамас произошла авария с участием рейсового микроавтобуса.

Анна Тумановская

Фото «Инцидент Владимир»