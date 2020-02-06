Два гаража с автомобилями сгорели в Ковровском районе

Крупный пожар произошел накануне в деревне Кисляково Ковровского района. Горели гаражи. Огонь распространился на площади 150 кв. метров и только благодаря оперативности пожарных не перекинулся на дома. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре поступило в 13.18.
Сначала загорелся один гараж, затем второй, смежный с ним.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Предварительная причина пожара – неисправность узлов и агрегатов автомобиля «Volkswagen». Когда хозяин гаража обнаружил пожар, иномарка уже была охвачена огнем. Чтобы спасти второй автомобиль, мужчина открыл ворота, но это лишь способствовало большому притоку кислорода и очень быстрому распространению огня. В результате пожара сгорела отделка и имущество двух гаражей и оба автомобиля.
Ранее «Призыв» сообщал, что из-за пожара экстренно эвакуировали посетителей Красносельских бань во Владимире.
Ольга Ефремова
Фото группы «Подслушано во Владимире»
Обсуждение