Два гаража с автомобилями сгорели в Ковровском районе

Крупный пожар произошел накануне в деревне Кисляково Ковровского района. Горели гаражи. Огонь распространился на площади 150 кв. метров и только благодаря оперативности пожарных не перекинулся на дома. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре поступило в 13.18.

Сначала загорелся один гараж, затем второй, смежный с ним.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Предварительная причина пожара – неисправность узлов и агрегатов автомобиля «Volkswagen». Когда хозяин гаража обнаружил пожар, иномарка уже была охвачена огнем. Чтобы спасти второй автомобиль, мужчина открыл ворота, но это лишь способствовало большому притоку кислорода и очень быстрому распространению огня. В результате пожара сгорела отделка и имущество двух гаражей и оба автомобиля.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за пожара экстренно эвакуировали посетителей Красносельских бань во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано во Владимире»