Два десятка человек заболели гриппом за неделю

Вирус подтвержден лабораторно

Сразу 20 случаев гриппа зафиксированы за минувшую неделю во Владимирской области. Среди них 8 случаев свиного гриппа (АH1N1) и 12 случаев гриппа В. Все они подтверждены лабораторно. Также по региону циркулирует грипп А, аденовирусная инфекция и парагрипп. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидпорог по региону превышен на 11,5%.

Всего же за прошедшую неделю зарегистрировано 11 698 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 2 тысячи больше, чем было неделей ранее. Среди заболевших 8 091 ребенок. Больше всего болеют во Владимире, в Собинском и Юрьев-Польском районах. В целом же эпидпорог по региону превышен на 11,5%. Из-за вирусов закрыты 67 групп в детских садах региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что заболевшим владимирцам предлагают не ходить в больницы, а вызывать врача на дом.

Ольга Ефремова 

Фото: regnum.ru

 

Теги: , , ,

Обсуждение 1

  • Фигляр:
    04.02.2020 в 10:07

    Конечно, 39-39,5, горло, боли мышц и все это орви. Зачем же нас прививают от гриппа, если потом его не регистрируют

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение