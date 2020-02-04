Два десятка человек заболели гриппом за неделю

Сразу 20 случаев гриппа зафиксированы за минувшую неделю во Владимирской области. Среди них 8 случаев свиного гриппа (АH1N1) и 12 случаев гриппа В. Все они подтверждены лабораторно. Также по региону циркулирует грипп А, аденовирусная инфекция и парагрипп. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидпорог по региону превышен на 11,5%.

Всего же за прошедшую неделю зарегистрировано 11 698 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 2 тысячи больше, чем было неделей ранее. Среди заболевших 8 091 ребенок. Больше всего болеют во Владимире, в Собинском и Юрьев-Польском районах. В целом же эпидпорог по региону превышен на 11,5%. Из-за вирусов закрыты 67 групп в детских садах региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что заболевшим владимирцам предлагают не ходить в больницы, а вызывать врача на дом.

Ольга Ефремова

Фото: regnum.ru