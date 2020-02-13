Духовенство отказалось входить в рабочую группу по новому заповеднику

Владимирская епархия отказалась входить в рабочую группу по вопросам создания заповедника в регионе. Духовенство не считает себя причастным к инициативе организации особо охраняемых природных территорий в Селивановском, Судогодском и Ковровском районах. Напомним, что в январе этого года департамент лесного хозяйства сообщил о создании межведомственной рабочей группы, куда должны войти представители Министерства природных ресурсов, областные чиновники, депутаты, местные жители и, как оказалось, священнослужители. По распоряжению федерального ведомства около 100 тысяч гектаров земли, включая лесную зону и населенные пункты, должны поменять статус на «особо охраняемый». Если это произойдет, то местным жителям запретят вести на этой территории хозяйственную деятельность, а по лесным тропам начнут курсировать толпы туристов.

Эту новость селяне, проживающие в районах, встретили с возмущением.

Несмотря на то, что в основе создания заповедника лежит федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», который планируется реализовать к 2024 году, со стороны священнослужителей всё-таки была инициатива. Стало известно про некое письмо в Минприроды от председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству отца Феогноста. В открытых интернет-источниках опубликованы его рапорты Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В этих обращениях священнослужитель выступал против строительства полигонов рядом с храмами и монастырями Московской области. Но в создании заповедной зоны якобы ни он, ни Владимиро-Суздальская митрополия не заинтересованы.

Митрополит Тихон:

Сегодня я получил письмо от заместителя губернатора, где он просит, чтобы в состав рабочей группы включили нашего представителя. Я ему написал ответ, что к Владимирской епархии это письмо Минприроды не имеет никакого отношения. Было письмо одного из отделов в правительство с просьбой такой парк создать на 40 гектарах. Но нас патриархия не ставила в известность. Этот парк-заповедник должен находиться на территории Муромской епархии. Но всё равно это наша митрополия.

Я звонил владыке Феогносту, который письмо посылал Хлопонину. Владыка Феогност сказал, что он к этому никакого отношения не имеет. Он написал письмо, но будет этот заповедник или нет, его это не интересует. Он просто предложил. Это интересы правительства, раз Минприроды подхватил и начали это прорабатывать и вынуждены власти Владимирской области над этой проблемой поработать. Но мы в эту комиссию входить не будем.

Согласно федеральному проекту особо охраняемые зоны должны появиться не менее, чем на 24 природных территориях России и занять площадь от 5 миллионов гектаров. Одна из задач министерства — увеличить туристический поток на ООПТ на 4 миллиона человек.

В списке проекта значатся земли Крыма, Якутии, Алтая и Селивановского района Владимирской области. Как сообщал «Призыв» ранее, рабочая группа должна будет определиться с границами заповедника до 31 марта 2020 года.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»