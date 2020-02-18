Драмтеатр совершил внеплановый «Полет над гнездом кукушки»

Владимирский театр драмы представил на суд зрителей внеплановую премьеру – иронический триллер «Полет над гнездом кукушки». Американец Дейл Вассерман создал эту пьесу по мотивам культового романа своего соотечественника Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». По мнению режиссера-постановщика Владимира Лаптева, драматургически она напряженнее, конфликтность в пьесе более яркая и резкая, чем в самом романе. И что важно, по его мнению, там много ассоциаций возникает с сегодняшним днем в любой стране.

— Самое главное – это такой человеческий посыл, — говорит режиссер спектакля Владимир Лаптев. — Мы все бываем трусливы, все бываем некомпетентны в чем-то, все бываем нерешительны в каких-то вопросах. И есть эта тема свободы духа, когда человек хочется вырваться за пределы своей ограниченности человеческой, она очень интересно звучит и очень литературно, художественно, драматургически оформлена.

Есть ли смысл в борьбе одиночки с системой? Когда вселенский хаос лучше стройной организации? Ответы на эти вопросы дает спектакль.

Ироничное и бесшабашное первое действие сменяется атмосферой приближающейся трагедии во втором. Границы нормальности и ненормальности постепенно стираются. Строгие правила становятся образцом бесчеловечности, а бунтари – примером гуманизма.

На сцене много белого цвета, символизирующего стерильность психиатрической клиники. Кстати, для спектакля подбирали декорации из запасников театра. А бунтарский дух олицетворяет музыка «Роллинг Стоунз» тех самых, хипповых 70-х годов. При работе над своими ролями актеры предприняли даже попытку попасть в настоящую психиатрическую больницу. Им по телефону отказала женщина, абсолютно похожая по характеру на медсестру Крысчет, которая символизирует на сцене пресловутый порядок.

— Для нее пациенты, как я предполагаю, как мы разбирали, это такие игрушки, — объясняет характер своей героини актриса Елена Серегина, исполнительница роли миссис Крысчет. — Ну что с них взять? Ну, дурочки такие… Я вот сейчас с одним поговорю, отлично, я знаю, как его довести. Другого знаю, как довести – это не проблема. Для меня проблема – вот этот новенький, который почему-то не вписывается в этот порядок, не хочет меня слушаться. Она изначально ненормальная. Она даже ненормальнее, чем они, потому что она получает скрытое удовольствие.

Рэндол Макмерфи – полная противоположность медсестре Крысчет. Разбитной парень, который решил сменить тюрьму на клинику. Хотел, так сказать, отдохнуть в больничке, а пришлось возглавить борьбу за права человека. Это если излагать схематично сюжет пьесы. На самом деле все гораздо глубже.

— Мне кажется, что эта пьеса, если брать ее глубже, то она может подойти к любому месту работы нашему, месту нашему в семье, — рассуждает актер Виталий Панасенко, исполнитель роли Рэндола Макмерфи. — Самое важное – как мы к этому относимся. Сойдем ли мы с ума в конце концов? Давайте будем бороться до конца. Не хочется, чтобы заломала нас система та или иная, коллектив – все, что угодно, где бы ни находился человек.

Режиссер спектакля похвастался, что билеты на новый спектакль уже проданы на два месяца вперед. Но владимирцам не нужно расстраиваться, так как в репертуаре театра много отличных постановок. Например, восхитительный «Маскарад» по драме Михаила Лермонтова, также поставленный в нынешнем 171-м театральном сезоне.

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы

Видео «Призыва»