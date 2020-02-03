Доступ к прудам пожарные получат через суд

Прокуратура проверила доступ пожарных водоёмов в Судогодском районе. Сразу в 8 населённых пунктах выявили, что оборудованных подъездов к ним нет. А значит, при пожаре спасатели потеряют драгоценное время, добираясь до воды. В «чёрном списке» деревни Лаврово (ул. Южная, ул. Центральная), Дорофеево, (у дома 38), Мызино, Смыково, Мичурино, Новое Полхово, Загорье и село Чамерево (ул. Механизаторов, ул. Судогодская). По фактам выявленных нарушений в адрес главы Лавровского сельского поселения внесено представление, ответственного привлекли к дисциплинарной ответственности.

На подъездах к пожарным водоемам должна быть площадка с твердым покрытием размером 12 x 12 для установки пожарных автомобилей.

— С целью устранения выявленных нарушений прокурором района в суд направлено 2 исковых заявления к администрации Лавровского сельского поселения, — уточняет пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор потребовал обязать оборудовать подъезды к пожарным водоемам, расположенным в деревне Лаврово и селе Чамерево. Решением суда требования надзорного ведомства уже удовлетворены. Три аналогичных исковых заявления об оборудовании подъездов к пожарным водоемам, расположенным в деревнях Загорье, Новое Полхово и Смыково, находятся на рассмотрении в суде.

Работу пожарных осложняет не только плохой подъезд к водоемам, но и их отсутствие. Ранее «Призыв» сообщал, что в деревне Дворики Камешковского района погибли на пожаре мужчина и женщина. Населённый пункт Дворики числится безводным, пожарным приходилось подвозить воду от ближайшего источника, находившегося на расстоянии 800 метров от места случившегося.

Ольга Ефремова