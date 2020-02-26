Дороги Владимира резко прохудились

Дороги Владимира усыпаны ямами. После очередного скачка температур асфальт с проезжей части сошел вместе со снегом. Ямы, рытвины, колейность, трещины — все эти недостатки видны на магистралях и основных дублерах города. Огромные канавы появились на съездах с «Пекинки» в сторону проспекта Ленина, с рокадки по направлению к улице Полины Осипенко. Автомобилисты возмущены безобразным состоянием дороги по улицам Чайковского, Красноармейской, Луначарского.
Мэрия не торопится выходить на улицы и латать ямы, хотя в 2020 году на содержание и ремонт дорог выделена приличная сумма — около 700 миллионов рублей. Большинство прохудившихся дорог ремонтировали в последние три года. Гарантийный срок по объектам еще не истек. Традиционно ревизию поврежденных дорог управление ЖКХ и Центр управления городскими дорогами будут проводить в апреле. Тогда же начнутся переговоры с подрядчиками.
На сайте мэрии размещена виртуальная дорожная карта со списком объектов.
В этом списке уже имеются 8 участков дорог на 2020 год: улицы Луначарского, Мира, Верхняя Дуброва, проспект Ленина, Судогодское шоссе. Работы будут проводиться на федеральные деньги, поэтому местные власти проторговали объекты заранее. Уже заключены договоры с подрядчиками. Срок завершения работ — до 3 июля. На торгах выставлен один дорожный контракт — на ремонт тротуара по проспекту Ленина от дома № 9 до № 21.
По отчету мэрии, в прошлом году отремонтировано 45 участков дорог. Гарантийный срок ремонта по ним увеличен с 3 до 6 лет.
Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в черте Владимира грядет новая волна ремонта. Будет изменена схема движения на перекрестках на Безыменского, Суздальском проспекте и Горького.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Обсуждение 5
вечная тема России!
Не новость, каждый год асфальт «тает» раньше снега. Ради интереса съездите в Ковров, там дороги вообще как после бомбежки во время войны, так это на центральных улицах. Про второстепенные дороги можно вообще не говорить.
Температура не перепадала. Зима ретировалась. Снег раскис. Асфальт сошёл, на нём — какая жалость! — на яме яма, скачем вверх и вниз. Товарищ Шохин, вы большой учёный, в асфальтоведении познали толк. Так объясните нам, в какие стороны асфальт осенний по весне утёк? Куда ушёл, к кому, в какие руки? Быть может, шутит с нами чёрт? Ведь вы дороги клали по науке — асфальтом в ямы, не наоборот. Но каждый год, почти на автомате, как только землю отогреет луч, мы все дороги покрываем матом — он помогает, он велик, могуч. И объезжая колесом прорехи, не устаём его мы отпускать. Без этого по городу проехать — ну не возможно, бога-душу-мать!
За границей, в менее развитых странах Египет, Тунис с песчаными бурями и сильными перепадами температуры ночью идеальные дороги. Ни разу ни одной ямки не видела.
Юрий, вы все сказали за меня)))