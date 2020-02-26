Дороги Владимира резко прохудились

Автомобилисты негодуют на дорожников

Дороги Владимира усыпаны ямами. После очередного скачка температур асфальт с проезжей части сошел вместе со снегом. Ямы, рытвины, колейность, трещины — все эти недостатки видны на магистралях и основных дублерах города. Огромные канавы появились на съездах с «Пекинки» в сторону проспекта Ленина, с рокадки по направлению к улице Полины Осипенко. Автомобилисты возмущены безобразным состоянием дороги по улицам Чайковского, Красноармейской, Луначарского.

Мэрия не торопится выходить на улицы и латать ямы, хотя в 2020 году на содержание и ремонт дорог выделена приличная сумма — около 700 миллионов рублей. Большинство прохудившихся дорог ремонтировали в последние три года. Гарантийный срок по объектам еще не истек. Традиционно ревизию поврежденных дорог управление ЖКХ и Центр управления городскими дорогами будут проводить в апреле. Тогда же начнутся переговоры с подрядчиками.

На сайте мэрии размещена виртуальная дорожная карта со списком объектов.

В этом списке уже имеются 8 участков дорог на 2020 год: улицы Луначарского, Мира, Верхняя Дуброва, проспект Ленина, Судогодское шоссе. Работы будут проводиться на федеральные деньги, поэтому местные власти проторговали объекты заранее. Уже заключены договоры с подрядчиками. Срок завершения работ — до 3 июля. На торгах выставлен один дорожный контракт — на ремонт тротуара по проспекту Ленина от дома № 9 до № 21.

По отчету мэрии, в прошлом году отремонтировано 45 участков дорог. Гарантийный срок ремонта по ним увеличен с 3 до 6 лет.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в черте Владимира грядет новая волна ремонта. Будет изменена схема движения на перекрестках на Безыменского, Суздальском проспекте и Горького.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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Обсуждение 5

  • Лиса:
    26.02.2020 в 08:34

    вечная тема России!

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  • Вера Владимировна:
    26.02.2020 в 08:39

    Не новость, каждый год асфальт «тает» раньше снега. Ради интереса съездите в Ковров, там дороги вообще как после бомбежки во время войны, так это на центральных улицах. Про второстепенные дороги можно вообще не говорить.

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  • Юрий:
    26.02.2020 в 08:41

    Температура не перепадала. Зима ретировалась. Снег раскис. Асфальт сошёл, на нём — какая жалость! — на яме яма, скачем вверх и вниз. Товарищ Шохин, вы большой учёный, в асфальтоведении познали толк. Так объясните нам, в какие стороны асфальт осенний по весне утёк? Куда ушёл, к кому, в какие руки? Быть может, шутит с нами чёрт? Ведь вы дороги клали по науке — асфальтом в ямы, не наоборот. Но каждый год, почти на автомате, как только землю отогреет луч, мы все дороги покрываем матом — он помогает, он велик, могуч. И объезжая колесом прорехи, не устаём его мы отпускать. Без этого по городу проехать — ну не возможно, бога-душу-мать!

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  • Ассоль:
    26.02.2020 в 08:57

    За границей, в менее развитых странах Египет, Тунис с песчаными бурями и сильными перепадами температуры ночью идеальные дороги. Ни разу ни одной ямки не видела.

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  • вас:
    26.02.2020 в 10:33

    Юрий, вы все сказали за меня)))

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