Дороги Владимира резко прохудились

Дороги Владимира усыпаны ямами. После очередного скачка температур асфальт с проезжей части сошел вместе со снегом. Ямы, рытвины, колейность, трещины — все эти недостатки видны на магистралях и основных дублерах города. Огромные канавы появились на съездах с «Пекинки» в сторону проспекта Ленина, с рокадки по направлению к улице Полины Осипенко. Автомобилисты возмущены безобразным состоянием дороги по улицам Чайковского, Красноармейской, Луначарского.

Мэрия не торопится выходить на улицы и латать ямы, хотя в 2020 году на содержание и ремонт дорог выделена приличная сумма — около 700 миллионов рублей. Большинство прохудившихся дорог ремонтировали в последние три года. Гарантийный срок по объектам еще не истек. Традиционно ревизию поврежденных дорог управление ЖКХ и Центр управления городскими дорогами будут проводить в апреле. Тогда же начнутся переговоры с подрядчиками.

На сайте мэрии размещена виртуальная дорожная карта со списком объектов.

В этом списке уже имеются 8 участков дорог на 2020 год: улицы Луначарского, Мира, Верхняя Дуброва, проспект Ленина, Судогодское шоссе. Работы будут проводиться на федеральные деньги, поэтому местные власти проторговали объекты заранее. Уже заключены договоры с подрядчиками. Срок завершения работ — до 3 июля. На торгах выставлен один дорожный контракт — на ремонт тротуара по проспекту Ленина от дома № 9 до № 21.

По отчету мэрии, в прошлом году отремонтировано 45 участков дорог. Гарантийный срок ремонта по ним увеличен с 3 до 6 лет.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе в черте Владимира грядет новая волна ремонта. Будет изменена схема движения на перекрестках на Безыменского, Суздальском проспекте и Горького.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»