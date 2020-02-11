Дороги в школу станут светлее и безопаснее

Дорога в школу станет безопасней для учеников из Вязников и Сновиц. После мониторинга, прошедшего в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу», общественники обратились к местным властям с требованием исправить нарушения. После этого вокруг заброшенного здания рядом с вязниковской школой №2 появился забор. Долгое время местные чиновники не замечали опасный объект. После проверки собственнику было направлено письмо о необходимости ограничения доступа в здание. Еще один заброшенный объект стоит в непосредственной близости от школы на улице Сенькова. Но здесь ситуация обратная.

— Мы видим, что вход в здание ограничен: окна первого этажа заколочены, двери закрыты. Эта ситуация наглядно показывает, что местные власти слышат и реагируют на просьбы Общероссийского народного фронта, — подчеркнул член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Никита Ефимов.

В Сновицах планируют установить «лежачего полицейского» и опилить аварийные деревья.

Общественники обратили внимание на положительные изменения и в селе Сновицы Суздальского района. Сделан павильон на остановке, вопрос с «лежачими полицейскими» будет урегулирован до конца года, опиловку аварийных деревьев по дороге в школу завершат до конца месяца, а ремонтом тротуаров по улице Школьной вблизи образовательного учреждения займутся летом текущего года. Отмеченные активистами ОНФ недостатки по уличному освещению части дороги устранили еще в прошлом году. Освещение на оставшемся участке власти обещали смонтировать до конца года, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Ранее «Призыв» сообщал, что общественники назвали самые опасные переходы у школ.

Ольга Ефремова

Фото: hunhuz71.livejournal.com