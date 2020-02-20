Дом повышенной комфортности построят для инвалидов

На базе психоневрологического интерната в Гусь-Хрустальном районе появится современное отделение сопровождаемого проживания и долговременного ухода. Строительство нового жилого корпуса на 130 мест профинансирует Министерство труда и социальной защиты. Проектом предусмотрено размещение жильцов в одно- и двухместных номерах. Блочная планировка комнат позволит людям с инвалидностью иметь в шаговой доступности санузел, душ, иные удобства. Курировать строительство и оснащение нового жилого корпуса психоневрологического интерната будет областной департамент социальной защиты населения.

На строительство из федерального бюджета направлено 454 миллиона рублей.

Отделение для обучения постоянному сопровождаемому проживанию разместится на втором и третьем этажах здания. На втором этаже спроектированы 3 гостиные, зимний сад, буфет-кафе, два помещения для хранения личной одежды. На третьем этаже – две гостиные, два помещения для хранения личной одежды, буфет-кафе, балкон. В доме предусмотрены функциональные регулируемые кровати, вертикализаторы и другое реабилитационное оборудование. В оснащение санитарно-технических узлов будут включены подъёмники для мытья ослабленных, опоры, поручни, ванны с открывающимися дверцами и другие приспособления.

Прилегающую к корпусу территорию обустроят по единому дизайн-проекту. В планах гармонично соединить существующее и новое здания в общее пространство с рекреационными зонами, уголками отдыха, беседками, дорожками. Центральным связующим элементом должна стать спортплощадка.

Ранее «Призыв» сообщал, что первый загородный дом для слепоглухих откроется в селе Ляхи Меленковского района.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации