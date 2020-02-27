Дом культуры поселка Второво – участник проекта «Культура малой Родины»

Национальный проект «Культура» и федеральный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» направлены на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проекты призваны обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить досуг и расширить возможности для дополнительного образования детей и молодежи.

Учреждения культуры Владимирской области третий год принимают участие в партийном проекте «Культура малой Родины». Ежегодно выделяются средства из федерального, областного и местных бюджетов на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы домов культуры и театров, создание условий для расширения их репертуара.

В 2019 году участниками проекта «Культура малой Родины» стали: дома культуры в поселке имени Кирова, поселке Второво и селе Давыдово Камешковского района, дом культуры «Юность» поселка Балакирево Александровского района и Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района. Общий объем финансирования этих учреждений культуры составил более 25 миллионов рублей. Продолжили участие в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На их развитие в прошлом году было выделено более 14 миллионов рублей.

Летом 2019 года обновленный дом культуры открылся в поселке Второво Камешковского района.

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» учреждению было выделено 4 миллиона 900 тысяч рублей. Впервые за полувековую историю дома культуры здесь был проведен капитальный ремонт: отремонтирован фасад, крыша, крыльцо, фойе, зрительный зал, помещения, где проводятся кружковые занятия. В зрительном зале смонтировали современное световое и звуковое оборудование, повесили занавес на сцене, установили новую мебель и кресла.

В жизни Дома культуры села Второво на сегодняшний день принимают участие более 1000 человек. Учреждение организует тематические мероприятия, проводит массовые праздники.

— Благодаря участию в проекте нам удалось разработать программы для новых любительских объединений, — рассказала художественный руководитель Дома культуры села Второво Ирина Замогилина. – Это кружок дошкольного развития, детский КВН, фитнес для молодежи, творческое объединение для старшего поколения. Таким образом, мы расширили спектр предоставляемых услуг и увеличили охват людей, которые занимаются в нашем ДК. Конечно, ремонт Дома культуры для нашего населенного пункта – большое событие. Такие позитивные изменения вдохновили и нас, и жителей. В современном, комфортном, благоустроенном Доме культуры хочется работать с двойной отдачей.

— Участие в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» позволяет учреждениям культуры Владимирской области внедрять новые формы работы с населением, увеличивать охват посетителей, повышать качество предоставляемых услуг в сфере культуры, — отметила председатель партийного общественного совета, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова.

Елена Иванова

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