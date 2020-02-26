Дом культуры поселка Балакирево работает на благо жителей Александровского района

Национальный проект «Культура» и федеральный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой родины» направлены на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проекты призваны обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить досуг и расширить возможности для дополнительного образования детей и молодежи.

Учреждения культуры Владимирской области третий год принимают участие в партийном проекте «Культура малой родины». Ежегодно выделяются средства из федерального, областного и местных бюджетов на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы домов культуры и театров, создание условий для расширения их репертуара.

В 2019 году участниками проекта «Культура малой родины» стали дома культуры в поселке имени Кирова, поселке Второво и селе Давыдово Камешковского района, дом культуры «Юность» поселка Балакирево Александровского района и Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района. Общий объем финансирования этих учреждений культуры составил более 25 миллионов рублей. Продолжили участие в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На их развитие в прошлом году было выделено более 14 миллионов рублей.

Осенью прошлого года торжественно открылся обновленный Дом культуры «Юность» в поселке Балакирево Александровского района.

На проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждению культуры было выделено более 14 миллионов рублей. Эти средства были направлены на ремонт фойе, зрительного зала и гардероба. На первом этаже появились новые досуговые объекты – экспозиционно-выставочная зона, где располагается постоянно действующая выставка, детская игровая зона. Реализованы мероприятия в рамках программы «Доступная среда»: оборудован доступ в здание для маломобильных групп населения.

Приобретено новое звуковое и световое оборудование, в зрительном зале полностью заменены кресла. В здании ДК обновлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

— Участие в партийном проекте «Культура малой родины» для всех нас — огромная радость и большая помощь, — рассказала директор ДК «Юность» Ольга Зыкунова. — О таком масштабном обновлении мы могли только мечтать. В красивом, современном, хорошо оборудованном доме культуры хочется трудиться с двойной отдачей, постоянно придумывать что-то интересное, развиваться на благо жителей нашего поселка.

— Участие в проекте «Культура малой родины» позволяет учреждениям культуры повысить качество предоставляемых услуг, внедрить новые формы работы с населением, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования подрастающего поколения, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова.

Елена Иванова

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