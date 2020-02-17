Доберется ли коронавирус до Владимирской области

Ученые бьют тревогу: коронавирусом может заразиться треть жителей Земли! Случаи зафиксированы уже во многих странах мира. Известно, что более 1700 человек в Китае уже погибли от этого вируса. Общее число заболевших движется к сотне тысяч. Тем временем держать в тайне своё заболевание в КНР стало уже преступным. Власти ввели новые порядки: зараженных нарушителей будут сажать в тюрьму и даже казнить!

Как ситуация с вирусными заболеваниями складывается во Владимирском регионе, стоит ли жителям переживать насчет коронавируса и какие меры противодействия принимаются, нам рассказала Наталья Широбокова, главный областной внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения.

В этой программе:

03.05 – В зоне риска беременные, дети до 2 лет, пациенты с хроническими заболеваниями.

09.11 – Как повлияла теплая зима на распространение эпидемии.

12.00 — Насколько эффективна медицинская маска.

13.50 — Главные меры профилактики вирусных заболеваний.

16.00 — Готова ли Владимирская область к эпидемии коронавируса.

20.20 — О закрытии границ и вакцинации от коронавируса.

Фото: reactor.inform.kz