Дмитрий Ивантер переизбран на пост председателя совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ

Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной палате РФ. Соответствующее решение члены совета организации приняли на годовом собрании 30 января.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. Компания ВТБ Лизинг вошла в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства.

На годовом собрании «Лизингового союза» 30 января был выбран новый состав совета, состоялась торжественная церемония по приему новых членов сообщества. Участники подвели итоги работы организации в 2019 году, а также рассмотрели ряд вопросов, связанных с деятельностью компании, и утвердили планы на 2020 год.

«За последние семь лет рынок лизинга в России значительно вырос, однако при совокупном портфеле лизинговых компаний около 5 трлн рублей мы заметно уступаем банковским инструментам финансирования. Для того чтобы отрасль показывала более высокую динамику, необходимо, в том числе, решать задачу популяризации лизинга. Мы как представители профессионального сообщества должны находить время и возможности, чтобы рассказывать российскому бизнесу, что такое лизинг, и для этого идеально подходит площадка «Лизингового союза». Чтобы лизинговый бизнес стал сопоставим с банковским, нам нужно вырасти как минимум в пять раз. И это абсолютно реальная, хоть и амбициозная задача, поскольку все макроэкономические показатели говорят о том, что потенциал лизинга в России очень высок», — отметил в своем выступлении генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Для справки:

Некоммерческое партнерство «Лизинговый союз» — подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу, образованный в 2007 году. В состав подкомитета и партнерства входят российские лизинговые компании и компании с иностранным участием, частные и государственные организации. Деятельность НП направлена на консолидацию лизингового сообщества для диалога с государственной властью, клиентами, кредитными институтами и представителями иных партнерских сфер.

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает автомобильный маркетплейс. На сайте vtb.ru клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Клиенты могут забронировать машину у дилера, оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне.

Все представленные на сайте автомобили доступны к продаже автосалонах. Для того чтобы воспользоваться каталогом ВТБ необходимо в разделе «Автокредиты» перейти по ссылке «Выбрать автомобиль». После чего клиенту доступен список марок транспортных средств, регион их продажи и полные характеристики. Проект реализован по всей стране.

Запуск каталога на сайте – первый шаг к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для клиентов и партнеров. Уже в этом году банк планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, благодаря которому средства будут моментально переведены клиенту на счет, а машину можно будет забрать сразу в автосалоне. В настоящее время ВТБ ведет разработку полной концепции проекта, после чего примет финальное решение о его запуске и функционале.

«Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн, – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ. – Ретейлеры в автосалонах трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для клиентов и избежать ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах».

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 3,5% годовых. В рамках предложения возможно получение средств в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого автомобиля. В кредит можно включить сервисные и страховые услуги.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 87 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 121 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)