Детская поликлиника Владимира удивила посетителей после ремонта

Лучше, чем в частных клиниках! Маленькие пациенты и их родители не скрывают восторга от преобразований в первой владимирской детской поликлинике на Студеной горе. Сегодня главный врач медучреждения провела экскурсию по всему зданию, пережившему двухлетний ремонт. Теперь его просто не узнать.

На ремонт израсходовано около 40 миллионов рублей.

Первое, что решили сделать, говорит главврач Татьяна Максимова, — избавиться от очередей. В поликлинике успешно реализован проект «Бережливая регистратура». Для записи к врачу на первом этаже работает инфомат. Но лично осуществляют запись, приходя в поликлинику, лишь 10 % пациентов. Основная масса родителей предпочитают записывать детей на приём по Интернету, через сайт госуслуг. Запись к узким специалистам может сделать педиатр по системе «врач-врач». Поэтому если ребенку впоследствии потребуется попасть, например, в кожвендиспансер или ОДКБ, туда его запишет участковый врач.

Изменился и интерьер медучреждения. Снаружи оно стало красивым, ярким. А внутри после ремонта на втором и третьем этажах появилась целая система навигации в виде цветных стрелочек на полу.

Татьяна Максимова, главный врач 1-ой детской поликлиники:

•Пациент теперь не ходит, не спрашивает, по кабинетам не бегает в поисках доктора. Он всё видит, везде навигация. И он спокойно, как в аэропорту идет до своего пункта назначения.

• Мы разграничили поток пациентов. Это очень важно. У нас есть больные дети, условно больные и здоровые. Больные дети, если вы обратите внимание, на фасаде есть табличка, — для них вход по стрелочке в бокс. Там есть звонок. И пациента принимает доктор.

• Здоровые дети привычно ходят во вторник и четверг. А ещё мы организовали отделение профилактики для здоровых детей. Мы его перенесли в наш филиал на проспекте Ленина, 53.

Масштабное преобразование произошло в кабинетах врачей. Установлены новые аппараты суточного мониторинга ЭКГ, ЛОР-комбайн, есть три комплекса оборудования УЗИ, стоимость которых от 3 до 8 миллионов рублей каждый. Масштабное оснащение прошли кабинеты офтальмолога и ЛФК.

Здесь занимаются дети с проблемами опорно-мышечной системы. Каждый день упражнения приходят по сотне ребятишек.

Галина Тихонова, детский хирург:

•У нас появились лишние площади, чистая перевязочная, где мы можем выполнять все чистые операции, которые не требуют общей анестезии детей. Это мелкие операции на мягких тканях, на коже.

• Для этого у нас приобретено новое оборудование, которого практически нет в других клиниках. Например, этот аппарат радиоволновой хирургии, который позволяет выполнять любые операции на мягких тканях без образования рубцов у детей.

• Есть у нас лазерный аппарат, криодеструктор, с помощью которого мы удаляем мелкие гемангиомы. На урологическом кресле мы можем брать цистоскопию у детей при наличии показаний.

Отдельная гордость — новые санузлы. Есть и для детей-инвалидов. А ещё на каждом этаже поликлиники появились зоны комфортного пребывания, включая игровые уголки и кофе-машину.

Для кормящих матерей обустроена специальная комната, где ребенка можно покормить грудью, сменить подгузник.

Светлана, многодетная мама:

• Ну, конечно, очень понравилось. Ярко стало, и дизайн, для детей интересно. Наверху даже площадки есть, детям есть чем заняться.

• Ярче стало, светлее в кабинетах. Если раньше было мрачно, сейчас светло.

За два года во всех филиалах первой поликлиники на ремонт было израсходовано более 60 миллионов рублей. На закупку медоборудования ушли ещё 54 миллиона. Финансирование проходило в рамках федерального нацпроекта «Здравоохранение». В остальных корпусах ремонт выдержан в таком же дизайне, говорит главврач. И также отлажено должна работать электронная запись к врачу.

Ранее «Призыв» сообщал, что первой поликлинике требуется пульмонолог.

Татьяна Данилова

Фото, видео «Призыв»