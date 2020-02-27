Дети назвали тех, кто является для них героем

Быть похожим на героя. Эту возможность предоставила детям общественная организация «Милосердие и порядок». Там традиционно в преддверии Дня защитника Отечества прошёл финал областного конкурса «Герой нашего времени». Он собрал юных участников со всего Владимирского региона. Дети подготовили вокальные, танцевальные и театрализованные номера. Конкурсанты представили своих кумиров — тех, кто стал для них примером в жизненном выборе, в учёбе, в творчестве. В конкурсе приняли участие ребята в возрасте от 5 до 17 лет.

Тимофею Иванову из областного центра 6 лет. В садике он занимается в футбольной секции, а ещё мечтает встать на лыжи. Мальчик хочет достичь таких же высоких результатов и побед, как наш земляк, олимпийский чемпион Алексей Прокуроров.

Тимофей Иванов, финалист конкурса (г. Владимир):

Я показываю Алексея Прокуророва. Это лыжник-чемпион. Он много тренировался и выиграл кубок на лыжне.

А чем тебе лыжи нравятся?

Тем, что можно быстро кататься с горки, как на ватрушке, но на лыжах можно быстрее.

В детском саде № 16, куда ходит Тимофей, с малышами занимаются футболом, каратэ, спортивными танцами. А вот в лыжную секцию дети запишутся, когда пойдут в первый класс. Перед началом подготовки к конкурсу Тимофей с ровесниками из своей группы побывали в парке, где тренировался олимпийский чемпион.

— Мы в рамках патриотически-нравственного воспитания обязательно рассказываем про известных земляков. В этом году — про Алексея Прокуророва, так как наш детский сад находится недалеко от парка «Дружба», где ежегодно устраивается «Лыжня Алексея Прокуророва», — говорят воспитатели детского сада № 16. — Хотя зима в этом году не очень удалась, соревнования всё же состоялись. Наши дети были в качестве зрителей, но, посмотрев гонки, вдохновились и решили, что в будущем дружно запишутся в лыжную секцию.

А вот для 7-летнего Леонида Зорина главным примером для подражания стал его прадедушка — ветеран Великой Отечественной войны, герой-танкист. Лёня рассказал «Призыву» о том, что его славный предок участвовал в разгроме фашистской армии и приблизил Победу 1945 года. Сам мальчик учится в первом классе 35-й владимирской гимназии и намерен продолжить семейную военную династию.

Леонид Зорин, финалист конкурса (г. Владимир):

Образ моего прадедушки Зорина Якова Ивановича. Это его медали и значки. У меня папа военный, брат военный, дедушка военный, прадедушка военный.

Ты будешь военным тоже?

Да, чтобы защищать нашу страну.

Жюри конкурса оценивало костюмы, актерское мастерство, эмоциональность конкурсантов, а ещё насколько изображаемый на сцене образ соответствует эпохе, историческому периоду, в котором жил герой.

— Дети чувствуют: важно то, что они знают о войне, что читают, какие фильмы смотрят. А главное — что у них в душе, как они чтят память своих предков, — подчеркивает Мария Лебедева, дизайнер, художник по сценическому костюму.

16-летний Алексей Тимофеев — начинающий вязниковский гитарист. В музыкальном кружке Центра дополнительного образования он занимается второй год. Подружившись с гитарой, молодой человек уже участвует в конкурсах. В «Герое нашего времени» он стал финалистом. Для него примером для подражания является музыкант XIX века Александр Соловьев, создавший целую школу обучения игры на гитаре. Он занимался переложением музыки Бетховена, Мендельсона, Шопена для гитарного исполнения. Сочинял собственные произведения.

Алексей Тимофеев, финалист конкурса (г. Вязники):

Я выбрал Александра Соловьёва, потому что, когда сказали тематику «Героя нашего время», я посчитал, что необходимо также подчеркнуть важность творческих людей, которые испокон веков наполняли душу человека.

Поскольку я сам занимаюсь гитарой, я решил изучить отечественных исполнителей. И мне приглянулся именно образ Александра Соловьева. Он был самоучкой, и вопреки воле отца, который запрещал играть на гитаре, он всё равно стал хорошим гитаристом, который даже основал свою школу.

Перед гала-концертом на суд жюри была представлена тематическая выставка. Спортивные кубки и медали, военно-полевые принадлежности, медицинский чемоданчик – всё это вещи, так или иначе связанные с героями прошлых лет. Дети с увлечением рассказывали о назначении каждого предмета.

— Я с таким удовольствием посмотрел сегодня эту выставку. Ребята очень ответственно подошли к её созданию, они активно защищали свои проекты, — говорит Василий Никитенко, председатель Совета ветеранов города Владимира. – Организация «Милосердие и порядок» уже давно стала центром работы с молодёжью нашей области. Все мероприятия, проходящие в её стенах, имеют патриотическое направление. Это очень радует.

Следующий конкурс, который будет проведён на сцене киноконцертного зала общественной организации «Милосердие и порядка» — «Русская краса». Как и «Герой нашего времени», он проводится среди воспитанников детсадов и школьников Владимирской области. Участие в этих мероприятиях помогает ребятам развивать свои творческие способности, узнавать новое из истории, литературы и культуры своей Родины.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»