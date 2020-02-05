Десять жилых домов попали под снос из-за Рпенского проезда

Владимирская мэрия опубликовала список земельных участков, попавших под изъятие из-за строительства Рпенского проезда. Десять частных жилых домов, гаражи, склады, теплотрасса и административные здания расположены на этих территориях. Они находятся по улицам Рпенский проезд, Красносельская, Погодина. Все жилые дома попали по Рпенскому проезду: 2, 4, 6, 8, 10,12, 14/42, 16, 18, 20. Площади земельных участков под ними небольшие – 5-6 соток, но дома стоят разные: и старые деревянные, и новые, отреставрированные.

Рпенский проезд длиной 2,2 километра планируют строить уже в этом году.

Он пройдет от улицы Мира и до улицы Жуковского и станет дублером Добросельской. По предварительным оценкам, работы обойдутся в 2,2 миллиарда рублей. На дорогу уже изрядно потратились. В 2017 году около 5 миллионов рублей вложили в проект, в 2019 – около 16 миллионов рублей потратили на проектно-изыскательские работы.

Согласно этим документам, Рпенский проезд будет магистралью с разрешенной скоростью до 90 километров час. Будет четырехполоска с тротуарами и велодорожкой. В рамках строительства запланирована очистка русла и укрепление берегов реки Рпень.

Гаражи, которые попали в зону Рпенского проезда, сносят с прошлого года. Уведомления рассылают районные администрации, «коробки» вывозят либо сами владельцы, либо это делают силами частников, принимающих гаражи в цветмет. Как «Призыв» сообщал ранее, один из таких частников повредил не только гараж, но и машину автовладельца, который еще не успел выполнить требование администрации.

Всех желающих посмотреть схему Рпенского проезда зовут в управление городскими проектами, для подачи заявления об учете прав на земельные участки ждут в управлении земельными ресурсами. Оба ведомства находятся на шестом этаже в здании бывшего ЦНТИ, Октябрьский просп., д.47. Сроки приема документов — до 4 апреля.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»