Десять причин посетить Гаврилов Посад

Гаврилов Посад, город с тысячелетней историей, становится новой точкой притяжения туристов. Маршрут, который разработал Владимиро-Суздальский музей-заповедник, объединит наш регион и Ивановскую область. Эти места были родиной предков знаменитых писателей: Чехова, Толстого, Пушкина. Некоторые поселения по древности не уступают Суздалю. Например, селу Петрово-Городище тоже около 1000 лет. Здесь стоит очень интересная усадьба Рогозиных, в ней сохранились две уникальные изразцовые печи. В самом Гавриловом Посаде есть здания, возведенные при Екатерине II, постройки XIX века и яркие примеры типичной советской архитектуры.

Туристический потенциал есть. Поэтому именно здесь, на родине владимирского тяжеловоза, экс-мэр Суздаля, ресторатор и член Международной гильдии гастрономов Игорь Кехтер основал музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод». Сейчас в уникальном здании XVIII века работают шесть экспозиций, можно увидеть 3000 экспонатов и продегустировать российские национальные напитки на каждую букву алфавита.

— Новый гастрономический маршрут, который соединит город Владимир и город Суздаль и Гаврилов Посад, даст новую историю, новое ощущение, новое понимание, что есть у нас интересного, — рассуждает Игорь Кехтер, генеральный директор музейно-дегустационного центра.