Десять причин посетить Гаврилов Посад

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Новый туристический маршрут
Гаврилов Посад, город с тысячелетней историей, становится новой точкой притяжения туристов. Маршрут, который разработал Владимиро-Суздальский музей-заповедник, объединит наш регион и Ивановскую область. Эти места были родиной предков знаменитых писателей: Чехова, Толстого, Пушкина. Некоторые поселения по древности не уступают Суздалю. Например, селу Петрово-Городище тоже около 1000 лет. Здесь стоит очень интересная усадьба Рогозиных, в ней сохранились две уникальные изразцовые печи. В самом Гавриловом Посаде есть здания, возведенные при Екатерине II, постройки XIX века и яркие примеры типичной советской архитектуры.
Туристический потенциал есть. Поэтому именно здесь, на родине владимирского тяжеловоза, экс-мэр Суздаля, ресторатор и член Международной гильдии гастрономов Игорь Кехтер основал музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод». Сейчас в уникальном здании XVIII века работают шесть экспозиций, можно увидеть 3000 экспонатов и продегустировать российские национальные напитки на каждую букву алфавита.
— Новый гастрономический маршрут, который соединит город Владимир и город Суздаль и Гаврилов Посад, даст новую историю, новое ощущение, новое понимание, что есть у нас интересного, — рассуждает Игорь Кехтер, генеральный директор музейно-дегустационного центра.
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Дворцовый конезавод
Главная достопримечательность — легендарный дворцовый конезавод. Со времен Ивана Грозного на этом месте разводили лошадей разных пород для нужд государей. При Екатерине II на месте деревянных построек возвели каменное здание. Подобных сооружений больше не сохранилось. Площадь помещений – 6,5 тысячи квадратных метров, внутренний двор – 3,5 гектара. Со стороны дворцовый завод выглядит как своеобразный кремль, единственную башню которого украшает флюгер в виде лошади, вставшей на дыбы.
Местный конезавод прекратил свое существование в 2013 году, но с приходом инвестора здание XVIII века снова ожило – в нем и расположился Музейно-дегустационный центр Игоря Кехтера. В процессе реконструкции новый владелец максимально возможно сохранил аутентичную атмосферу: монолитный пол, кирпичные стены, массивные деревянные балки и приглушенное освещение…
— Меня привлекла масштабность объекта, и я захотел наполнить его новым смыслом, — признается Игорь Кехтер. — Изначально была идея открыть музей в Суздале, но подходящего здания не было, а тут появилась возможность собрать все в одном месте, концентрированно и красиво.
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Родина владимирского тяжеловоза
Гаврилов Посад — родина владимирского тяжеловоза. В 1886 году во дворцовом конезаводе начали работать над селекцией тяжелоупряжной породы, но зарегистрировали ее только в 1946 году. Несмотря на то что сейчас Гаврилов Посад относится к Ивановской области, изначально он был частью Суздальского уезда Владимирской губернии, оттого и выведенную породу лошадей назвали владимирской. Сейчас в стране есть лишь три места, где занимаются ее разведением: Владимир, Гаврилов Посад и Юрьев-Польский.
Владимирскому тяжеловозу в музейном комплексе посвящена отдельная экспозиция. Здесь можно увидеть подлинные фотографии с соревнований и элементы упряжи. Они наглядно демонстрируют, насколько огромны тяжеловозы по сравнению с лошадьми других пород. В музее хранится конный тренажер для набора мышечной массы. Это особые деревянные полозья, которые с трудом занесли в зал 13 крепких мужчин. А тяжеловоза не только в них впрягали, но еще и сверху на полозья клали груз.
А самих тяжеловозов можно увидеть на подъезде к комплексу. Еще в 2013 году их переселили из старого здания в новое, расположенное буквально через дорогу.
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Музей национальных напитков
А еще этот район — хмельной край. Именно отсюда изначально в Европу завозили хмель, именно здесь жили купцы Синебрюховы — знаменитые пивовары, создатели финской марки «Кофф». Поэтому очень символично, что именно тут появился первый в стране Музей национальных напитков. Он также располагается в историческом здании дворцового конезавода. В нем наглядно представлены процессы изготовления и культура употребления 6 видов алкогольных и 16 безалкогольных напитков.
Основа коллекции — предметы, которые Игорь Кехтер с братом собирали на протяжении 30 лет. Многими экспонатами поделились и местные жители. В музее можно увидеть и потрогать борти и колоды — прообразы современных ульев, огромные деревянные бочки, старинные самогонные аппараты, представляющие собой чугунки со змеевиком. Есть и внушительная коллекция винных бутылей и мер всех размеров и форм, а также экспозиция «Пиво Российской Империи».
— Можно найти историю для каждого напитка, окунуться в его атмосферу, — уточняет гендиректор музейно-дегустационного центра. — Сила нашего музея – это конь и бочка. Все напитки традиционно готовились в бочках, а доставляли их лошади, поэтому нужно приехать и посмотреть, как жил владимирский тяжеловоз, и как готовились национальные напитки.
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Самоварный зал
Один из знаковых атрибутов русской культуры – самовар. В Музей национальных напитков их больше 300 видов – на любой вкус, фасон, цвет и надобность. Есть самовары-кофейники, для охлаждения вина, походные и трактирные самовары, самовары-фонтаны, бульотки и другие.
Рассказ о разновидностях самоваров плавно перетекает в повествование о горячих напитках на Руси. Например, о способах заготовки и ферментирования иван-чая, который долгое время был популярен в Европе. И только из-за антирекламы, устроенной Англией, сдал позиции китайскому чаю.
Другой исконно русский напиток – цикорий. В Суздале на реке Каменке была построена целая фабрика по производству сухого порошка из цикория по методу, разработанному местным врачом Дмитрием Павловичем Моренковым. В год на ней производилось до тысячи пудов суздальского кофе.
И, конечно, не обошел музей стороной легендарный медовый сбитень, которым торговали на ярмарках.
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Наливки и настойки — на каждую букву алфавита
Для дегустации есть отдельный зал, точнее бар «49 коней». Почему он получил такое название, догадаться легко — продегустировать можно аж 49 видов: медовуху, настойки, вино, наливки, ратафии, пиво, ставленый мед, простоквашу, иван-чай, квас, лимонад, кисель… Гендиректор музея подчеркивает, что здесь вам нальют напиток на каждую букву алфавита!
— На каждую букву алфавита в каждой уважающей себя семье была наливка или настойка, рассказывает о культуре потребления алкогольных напитков на Руси Игорь Кехтер. — В дореволюционном алфавите было 36 букв, а изначально – 40 букв. Хлебное вино – основа. Но ягод, трав и кореньев было много – стали экспериментировать, у каждого появлялся свой рецепт. Когда ходили в гости друг к другу, дегустировали, но не просто, а интеллектуально. Нужно было из попробованных наливок составить слово, которое ты выпил. Более продвинутые специалисты отгадывали слово, даже когда все напитки наливали в один стакан.
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Детские программы
Гендиректор музейного комплекса уверен, что детям будет интересно узнать о разнообразии исконно русских напитков и истории родной страны не через музейные артефакты, а через бытовую составляющую жизни предков. Для детей разработаны дегустационные программы из безалкогольных напитков и мастер-классы по их приготовлению.
— Пусть узнают, что, кроме кока-колы, есть другие вкусы, натуральные, которые можно ощутить, — считает Игорь Кехтер. — Есть даже мастер-классы, если дети захотят готовить российские национальные напитки по традиционным рецептам с привязкой к сезону. Но детям нужно рассказывать и про культуру потребления алкогольных напитков, хотя бы вскользь, чтобы человек видел и понимал, как это культурно употреблять. Это не пропаганда употребления, а вопрос о том, как надо правильно употреблять напитки.
Для детей Владимирской и Ивановской областей предусмотрено 10 тысяч бесплатных билетов. Их можно оформить на сайте Музейно-дегустационного центра «Дворцовый завод» до 1 июля 2020 года.
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Большие перспективы
На территории дворцового конезавода в скором времени появятся гостиница, ресторан, дегустационные погреба, дворцовый зал, историческое производство и даже конный театр. По задумке гендиректора Музейно-дегустационного центра «Дворцовый завод», комплекс будет сочетать сразу несколько видов туризма: гастрономический, производственный, исторический.
Параллельно идет работа над меню будущего ресторана – в него планируют включить блюда по традиционным местным рецептам, которых не попробовать ни во Владимире, ни в Суздале. Например, шекшовский яблочник, который, как ни удивительно, готовится из… картошки. Также будут использованы рецепты из поваренной книги XIX века «Денщик за повара», например, утиной кальи, прародительницы рассольника.
В планах также организовать своеобразный тур по конезаводам во Владимире, Юрьев-Польском и Гаврилов Посаде. Причем не на автобусах, а на фаэтонах — колясках с открывающимся верхом, запряженных лошадьми. Пока эта идея упирается в качество дороги между Юрьев-Польским и Гаврилов Посадом. Пока там не пройдет ремонт, турпродукт останется только мечтой.
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Событийный туризм
В Гаврилове Посаде районе по-особенному отмечают Масленицу. Гостей угощают цветными блинами, а на центральную площадь выезжают богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович на знаменитых владимирских тяжеловозах. В этом году администрация района устраивает конкурс на самые креативные сани. Парад победителей можно будет увидеть и опробовать на Широкую Масленицу 1ё марта.
После революции 1917 года Гаврилово-Посадский район стал колхозным краем. Поэтому здесь стали появляться тематические праздники Русский сенокос и День картошки. Они не так знамениты, как суздальский Празднику огурца, но все впереди.
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Легко добраться
1. На машине. Гаврилов Посад расположен в 27 км от Суздаля. В прошлом году проведен капитальный ремонт автодороги Суздаль — Гаврилов Посад. Всего 20 минут на машине — и вы на родине владимирского тяжеловоза и хмеля.
2. На автобусе. С автостанции Суздаля в Гаврилов Посад ходят автобусы в 8.00, 13.30, 17.00. Отправление из Гаврилова Посада — в 6.30, 12.30, 15.30. Стоимость проезда — 90 рублей. Время в пути — 40-50 минут.
2. На поезде. По маршруту Москва – Кинешма ходит поезд с остановкой на станции Гаврилов Посад. Отправление из Москвы – в 22.05. Прибытие в Гаврилов Посад – в 02.58. Отправление из Кинешмы – в 19.28, остановка в г. Иваново – в 22.33, остановка в Гавриловом Посаде и отправление в Москву – в 00.16. Прибытие в Москву – в 06.07.
Музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод» работает с 10.00 до 19.00 каждый день без перерыва. Билет для взрослого стоит 300 рублей.
Татьяна Лысова
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Обсуждение 1
Очень интересная программа, и главное, недалеко от Владимира.