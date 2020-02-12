Десантники совершили лыжный марш-бросок через Ковров

В Коврове побывали участники лыжного марш-броска, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Воздушно-десантных войск. Торжественная встреча десантников состоялась на площади Победы. В городе оружейников гости из Ульяновска встретились с молодёжью и провели уроки мужества в ряде школ, вместе с участниками клуба «Юный десантник» возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова, а затем в спорткомплексе «Молодёжный» провели показательные выступления, продемонстрировав отличную военную выучку.

Участники броска преодолеют 7,5 тысячи километров.

Десантники 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ начали свой переход с полигона «Поливна» под Ульяновском. Маршрут их следования проходит через Самару, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Балахну, Ковров, Суздаль, Переславль-Залесский, Пушкино и Наро-Фоминск.

Лыжный марш-бросок – это масштабное событие. В нем участвуют восемь соединений ВДВ. Они одновременно стартовали 1 февраля из разных городов России и к 19 февраля должны завершить свой поход на Поклонной горе в Москве. К этому моменту десантники преодолеют 7,5 тысячи километров, посетят более 100 городов и населённых пунктов, среди них – города-герои и города воинской славы.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители села Сеславское Суздальского района увековечили память земляков, которые ушли на фронт в разные годы. Здесь появилась часовня с именами 74 бойцов.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой областной администрации