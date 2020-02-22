Департамент лесхоза просит вернуть статус реликтовому лесу в Филипповском

Областной департамент лесного хозяйства встал на сторону защитников Филипповского леса. Чиновники просят федеральное профильное ведомство подать новый иск о его переводе из земель промышленности обратно в лесфонд. Несмотря на явную победу, в деле о Филипповском лесе ещё не поставлена точка. 25 февраля в Первом арбитражном апелляционном суде Владимира состоится очередное противостояние жителей Киржачского района и трех коммерческих фирм, которые ни в какую не хотят расставаться с полутора тысячами гектаров реликтового леса.

Напомним, что в декабре прошлого года инициативная группа Филипповского доказала в суде, что у «Метровагонмаша», «Мытищинского машиностроительного завода» и компании «ЭкоТехСтрой Владимир» отсутствуют права собственности на данный земельный участок. Логично, что за этим должно начаться истребование государственного имущества из незаконного владения. Но воз и ныне там. И дело не только в апелляционных жалобах, но и в статусе самого леса. Он до сих пор носит категорию «спецназначения», в которую его перевели прежние владельцы. Этот статус разрешает им вырубать лес и строить на территории мусорный полигон. Кто же должен вернуть лесу его первоначальный статус?

Жители Филипповского надеялись на поддержку департамента лесного хозяйства.

«Призыв» получил официальный ответ из профильного ведомства. Областные чиновники подтвердили тот факт, что в их полномочия всё-таки входит ведение государственного лесного реестра в отношении всех лесов, расположенных на территории Владимирской области, включая «земли иных категорий». Но на данный момент обеспечивать охрану и заниматься воспроизводством реликтового леса департамент не может. А всё потому, что земельный участок до сих пор не переведен в категорию земель лесного фонда.

— Сведения о земельных участках с категорией «Земли промышленности» лишает департамент возможности обеспечить надлежащий контроль за вышеуказанной территорией. Представителю защиты прав Российской Федерации в области лесных отношений – ДЛХ по ЦФО направлено соответствующее письмо с просьбой инициировать подачу искового заявления с требованием об изменении категории земель, — сообщили «Призыву» в областном департаменте лесного хозяйства.

Чиновники заверили, что после изменения категории земли у департамента будут законные основания внести всю подробную информацию о Филипповском лесе в госреестр, а затем установить там контроль за ведением лесохозяйственных мероприятий.

Ранее «Призыв» сообщал, что на территории спорного леса запретили рубить деревья.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»