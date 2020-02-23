Что вы знаете об организации Красной Армии во Владимирском крае?

Где во Владимирской губернии летом 1917 года появились первые вооруженные отряды Красной Гвардии, на основе которых позднее и создавалась армия Советской республики? Шуя Иваново-Вознесенск Собино (ныне Собинка) Правильно! Неправильно! -

Сколько человек было в отряде Красной Гвардии города Гусь-Хрустального, где находилась старейшая большевистская организация в губернии? 200 400 600 Правильно! Неправильно! -

Когда во Владимире был создан Губернский штаб Красной Армии? 28 января 1918 года 15 февраля 1918 года 23 февраля 1918 года Правильно! Неправильно! -

Кто из прославленных маршалов и Героев Советского Союза начинал Судогодским уездным военным комиссаром в 1918 г.? Александр Егоров Кирилл Мерецков Григорий Кулик Правильно! Неправильно! -

В годы гражданской войны создаются части особого назначения (ЧОН) Красной Армии. В них, под угрозой расстрела, обязаны были вступить все коммунисты в возрасте от 18 до 40 лет. Где располагался батальон особого назначения во Владимире? Золотые ворота Дом губернатора Богородице-Рождественский монастырь Правильно! Неправильно! -

Какое образовательное учреждение было открыто 15 декабря 1918 года во Владимире с целью подготовить для Красной Армии родных ей по духу и интересам командиров? Владимирское училище командного состава Командирские курсы особого назначения Владимирские пехотные курсы Правильно! Неправильно! -

К первой годовщине Октября была сформирована Владимирская дивизия, позднее получившая название 7-й владимирской стрелковой дивизии. Бойцы ее сражались на Восточном фронте против Колчака; на Южном – против Деникина; на Западном – против белополяков. Какой высокой наградой дивизия была отмечена в мае 1920 года? Званием гвардейской дивизии Боевым Красным знаменем Орденом Ленина Правильно! Неправильно! -

Какая ковровская организация 9 августа 1918 года полностью ушла на чехословацкий фронт? Ковровский союз молодежи «III Интернационал» Военно-революционный комитет Профсоюз железнодорожников Правильно! Неправильно! -

Кто из владимирцев был комиссаром в легендарной Чапаевской дивизии? Василий Бабушкин Павел Батурин Герасим Фейгин Правильно! Неправильно! -