Что вы знаете об организации Красной Армии во Владимирском крае?

15 января 1918 года Совет народных комиссаров принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Она формировалась из отрядов Красной гвардии и поддерживавших большевиков солдат старой армии. В нее принимали на основе индивидуального отбора солдат, матросов, рабочих и крестьян-бедняков, что обеспечивало социальную однородность и преданность советской власти. 22 февраля 1918 года Владимирский губисполком сообщал в Петроград: «Во Владимире сформирована первая сотня – сто двадцать добровольцев». Давайте с помощью этого теста вспомним первые годы создания Красной Армии во Владимирской области.
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