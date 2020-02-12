Дурная компания, банальное любопытство или обычное для этого возраста желание выделиться — все эти версии имеют место быть, если подросток начал курить. Для начала вспомните себя. И в вашей юности сверстники баловались сигаретами. И почти все впоследствии благополучно бросили. В любом случае трагедию устраивать не стоит. Если вы сразу организуете громкие разборки или устроите публичную порку на семейном совете, то получите в ответ ожидаемое подростковое «отстань». Ребенок курить вряд ли бросит, просто научится лучше прятаться и изощреннее обманывать. А кому это нужно?

Как наладить диалог с ребенком, понять истинные причины появления вредной привычки и подобрать правильные аргументы, чтобы ее прекратить, рассказывает психолог Наталия Фельдман.

Расшифровка программы:

Добрый день! Меня зовут Наталия Фельдман. Я психолог. И сегодня хочу ответить одной из посетительниц сайта «Призыв», которая спросила: «Что делать, если подросток курит?»

Все зависит от ситуации и ваших отношений с детьми. В подростковом возрасте появляется субъективное чувство взрослости. Ваш ребенок еще не ведет себя как взрослый. Я имею в виду ответственность за свои поступки, планирование событий. Но он начинает чувствовать себя взрослым. А к нему продолжают относиться как к ребенку. Это и вызывает бунт.

Курение для вашего подростка – это способ подчеркнуть свою взрослость. Я не говорю, что это правильно, просто помните о том, что это один из способов выделиться или, наоборот, быть как все. Если у вашего ребенка компания курящая, то шанс, что он попробует курить, очень высок.

Ребенок может начать курить по инерции. Или в семье кто-то курит. И это тоже неосознанное поведенческое подражание. Иногда мы сами бессознательно подталкиваем подростка к курению. Мы, конечно, говорим: курить вредно. Но если сами при этом курим, мы подаем плохой пример. Наши дети реагируют не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем.

Если у вас с сыном или дочерью доверительные отношения, вы можете просто сказать о том, что вы нашли, увидели, почувствовали. А дальше стройте разговор в диалоге. Только не говорите, что ты такой-сякой, потому что любое обвинение вызывает защитную реакцию.

Когда вы говорите о себе, то не даете подростку шанс уйти в агрессию или свернуть разговор. И дальше ваш сын или дочь будут вынуждены реагировать не своим привычным подростковым «отстань», а что-то сущностное ответить. А это уже хорошая точка для диалога.

Если ваша задача, чтобы ребенок перестал курить, вам нужно подумать, как его убедить. Нужно подбирать такие аргументы, которые будут значимы именно для ребенка, а не для вас.

Например, это может касаться здоровья. Вы можете просто сказать: я за тебя боюсь. Я знаю, что это вредно. Если ребенок увлекается музыкой, скажите, что это влияет на голос. Если спортом, то это влияет на физическую выносливость.

Попробуйте разобраться. Если вы воспитываете ребенка в соответствии со своими внутренними ценностями, это все вернется. Это никогда не бывает зря. Хотя иногда кажется, что все пропало и «в кого он такой пошел».

Покажите, что для вас это важно, что вас это беспокоит. С одной стороны, вы уважаете выбор вашего подростка, с другой стороны, вы как родитель продолжаете за него отвечать до его совершеннолетия.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: i.obozrevatel.com