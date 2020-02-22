Чиновник объяснил, почему выросли коммунальные платежи

Расходы на коммунальные услуги должны быть подсчитаны. Сколько потратили, столько заплатили. Такова позиция региональных властей. И рост нормативов на воду, канализацию и подогрев воды произошел с Нового года, чтобы стимулировать людей «оприборить» свои жилища. По мнению областных властей, увеличение платежей приведет к тому, что люди начнут ставить счетчики.

По официальным данным департамента цен и тарифов, изменились санитарные нормы и правила по температуре подачи горячей воды с 55 до 60 градусов. Поэтому нормативы на подогрев воды пришлось пересчитать. Вместе с тем, рост нормативов на тепловую энергию перенесли на второе полугодие. Потому что январский скачок платежей был бы намного значительней. Ведь тепловых счетчиков нет в сотнях жилых домов.

Александр Байер, врио вице-губернатора Владимирской области

Общая тенденция: лучше плохой счетчик, чем его отсутствие. Такова моя позиция как куратора области.

1 января 2020 года нам пришлось поднять нормативы. Кто счетчик не имеет, тот переплачивает.

Поэтому счетчик — спасение.

Нормативы подняли, чтобы жители региона устанавливали счетчики.



С чиновником бы не согласились жители поселка Вольгинский. Как «Призыв» сообщал ранее, в домах Петушинского района поставили приборы учета тепловой энергии без разрешения собственников. И огромными счетами за это новое оборудование они были очень недовольны.

В департаменте цен и тарифов сообщают, что для тех, у кого платежи за коммунальные услуги вырастут более, чем на 6%, предусмотрена компенсация. Правда, субсидию дадут только тем, у кого стоят счетчики.