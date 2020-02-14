Четырехполосный дублер запустили в Вязниках

Временный четырехполосный дублер открыли в Вязниках. Весь поток транзитного транспорта пустили по нему. Сразу же после этого дорожники ускорили темп на основной дороге, где строится двухуровневая развязка. По информации Упрдор «Москва — Нижний Новгород», пока на 300-ом километре федеральной трассы ведутся земляные работы.

Левых поворотов стало меньше.

Объездную дорогу длинной 750 метров строили с прошлого года. Для регулирования потоков поставили светофор. Проезд по перекрестку во всех направлениях возможен прямо и направо. Левые повороты везде ограничили.

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— Развернуться в сторону Нижнего Новгорода можно будет на регулируемом перекрестке на 295-м км трассы, проехав через ул. Железнодорожную. В сторону Москвы – на разворотной петле на 303-м км, — поясняют в Упрдоре.

Двухуровневую развязку планируют запустить в декабре 2020 года. Она позволит развести потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе.

Как «Призыв» сообщал ранее, на надземных переходах во Владимире пожилых и инвалидов будут встречать помощники, которые переведут по высоким ступенькам всех желающих.

Анна Тумановская

Фото и видео «Вязники наш город»