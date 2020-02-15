«Черные кредиторы» наживаются на владимирцах по новой схеме

Банк России выявил новую схему мошенничества при оформлении кредитов. Коснулась она и Владимирской области. На жителях региона наживаются так называемые «черные кредиторы». Суть новой схемы обмана в следующем: мошенники привлекают заемщиков, выдают им кредиты, а затем… пропадают. Пока должник разыскивает кредитора, чтобы расплатиться, ему продолжают начисляться проценты, штрафы и пени. Когда долг вырастает в несколько раз, кредитор объявляется и подает на клиента в суд. Теперь заемщик должен выплатить не только сам долг, но и проценты по нему, а также штрафы за просрочку.

«Черные кредиторы» выдают деньги в долг как физическое лицо.

На суде мошенники всегда настаивают на том, что просто одолжили денег знакомому. Они заключают с клиентами не договор потребительского займа, а гражданско-правовой договор. В нем указывается только сумма займа, срок возврата, проценты и штрафы. Как именно заемщик должен погашать задолженность, в договоре не прописывается, нет номера счета для перевода денег и реквизитов банковской карты.

— Чтобы не оказаться в такой ситуации, необходимо проверить, есть ли у участника финансового рынка разрешение на выдачу кредитов или займов. Это можно сделать на сайте Банка России, а при выборе онлайн-займа обращайте внимание на маркировку сайтов: адреса легальных финансовых организаций в поисковой выдаче Яндекса и Mail.ru отмечены галочкой, — пояснил заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.

В прошлом году во Владимирской области выявлено 13 нелегальных кредиторов. Для сравнения, годом ранее было 6. Также зафиксированы 3 финансовые пирамиды, годом ранее была одна.

Ранее «Призыв» сообщал, что число жалоб на микрофинансовые организации выросло в 2,5 раза.

Ольга Ефремова

Фото: news-hour.su