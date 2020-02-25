Частные медицинские центры расширяют перечень бесплатных услуг

Может ли частная медицина помочь государственной? Вопрос не праздный, так как владимирское здравоохранение переживает сложную ситуацию: дефицит кадров, слабая материально-техническая база, скандалы в профессиональной среде, негативное отношение пациентов — всё это есть. Но имеется и ресурс, который сейчас не используется так, как мог бы. Руководитель Ассоциации частных медицинских центров области Владимир Безруков считает, что его коллеги и из государственных учреждений, и из частных вполне способны работать вместе на выполнение общей задачи оказания качественной медицинской помощи жителям региона. Причём зачастую в рамках ОМС, то есть в понимании людей бесплатно. О том, как это можно сделать, узнайте из очередного выпуска программы «Разговор на двоих».

Что вы узнаете из передачи:

00.00 — 03.53 Пройдена ли «точка невозврата» во владимирском здравоохранении. Когда государственная медицина сможет выполнять свои задачи в полном объёме. Что ей может в этом помочь.

03.53 — 06.06 Насколько условно деление на «платную» и «бесплатную» медицину. Способны ли частники работать в системе ОМС.

06.06 — 07.29 Какие регионы уже сумели интегрировать государственное здравоохранение и частную медицину. Как это делается в Москве. Получение помощи частников без бюджетных вливаний.

07.29 — 10.00 «Общий котёл» финансирования здравоохранения. Какие новые виды медицинской помощи доступны владимирцам.

10.00 — 12.30 Медицинский туризм. Приезжие светила здравоохранения на службе владимирцам. Как получить медицинскую квоту на бесплатную помощь в частном стационаре.

12.30 — 14.55 Есть ли денежный лимит у фонда ОМС. Станет ли государственное здравоохранение беднее из-за интеграции с частной медициной.

14.55 — 16.45 Почему деньги из здравоохранения Владимирской области уходят за пределы региона. Можно ли их использовать здесь, в области. Можно ли привлекать средства из других субъектов России в регион-33.

16.45 — 18.30 «Прикреплённое население» — искусственные барьеры на пути оказания медицинских услуг и развития отрасли.

18.30 — 20.48 Негативный опыт обращений в частную медицину. Будет ли частное здравоохранение совершенствоваться. Какие есть возможности в этой сфере.

20.48 — 24.30 Варианты интеграции частных центров и государственных учреждений. Новые возможности для владимирской медицины. Общие интересы работников здравоохранения и жителей области.