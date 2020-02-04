Часть жителей Владимира продолжают замерзать в своих квартирах

Тепло в квартиры большинства жителей Владимира вернулось уже к вечеру. Энергетикам удалось переключить потребителей с прохудившегося магистрального трубопровода на резервную линию. На это потребовался день. Люди почувствовали похолодание в квартирах ранним утром понедельника. Происшествие случилось на центральной трубе еще в воскресенье, за ночь из-за ухода воды упало давление во всех сетях. Поэтому батареи остыли не только в домах Октябрьского района, который питал тот участок сети, но и Фрунзенского, и Ленинского районов. В четыре дня давление в сети восстановили, а к восьми вечера вернули тепло.

— Всем сказали, что работы завершены, тепло пустили, а у нас как были ледяные батареи во всех комнатах, так и остались. Уже звонили в управляющую компанию, взяли адреса и пока все. Заявки приняли, но к утру ничего не поменялось, — возмущаются жители домов по проспекту Ленина и улице Чайковского.

Энергетики поясняют, что проблемы с теплом могли остаться у единичных домов.

Проблемы должны решать управляющие компании и ТСЖ. За их работами не следят сотни чиновников, как в случае с порывом на магистрали. Поэтому их оперативность явно хромает. Известное правило: чем больше жителей конкретного дома оставят заявки своей управляшке, тем эффективнее будет работа.

Вместе с тем, ремонт худого магистрального трубопровода продолжается. Теплосеть на данном участке исправно работала с 1976 года. Последние летние гидравлические испытания не выявили никаких проблем. Сейчас же после порыва потребовалась замена 25 метров труб.

Как «Призыв» сообщал ранее, на месте происшествия на Большой Нижегородской около хлебокомбината весь день работали службы «Т Плюс», МЧС, ГИБДД, а также «Владимирводоканал».

Анна Тумановская

Фото «Призыв»